Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a anunțat că noul acord energetic cu Statele Unite va fi valabil timp de 25 de ani și urmărește creșterea producției de petrol la peste 1,5 milioane de barili pe zi, potrivit Reuters.

Într-un discurs transmis sâmbătă seara de televiziunea de stat VTV, Rodríguez a declarat că Venezuela își va păstra proprietatea și suveranitatea asupra resurselor naturale, în timp ce va atrage capital, tehnologie și expertiză pentru relansarea industriei petroliere.

Acordul este important atât pentru economia venezueleană, afectată de ani de subinvestiții și sancțiuni, cât și pentru strategia energetică a Statelor Unite.

Potrivit lui Delcy Rodríguez, proiectul bilateral dintre Venezuela și Statele Unite prevede dezvoltarea a 17 câmpuri petroliere considerate strategice.

„Acest proiect bilateral pe 25 de ani prevede dezvoltarea a 17 câmpuri petroliere strategice, cu un obiectiv de producție de peste 1,5 milioane de barili pe zi”, a declarat președinta interimară.

Rodríguez a precizat că această țintă se referă exclusiv la acordul dintre Caracas și Washington. Planul mai amplu al Venezuelei include și dezvoltarea a opt noi blocuri petroliere, care urmează să contribuie la extinderea sectorului energetic.

În prezent, Venezuela produce aproximativ 1,25 milioane de barili de petrol pe zi, deși țara deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume. Producția a rămas însă mult sub potențialul estimat, după ani de subinvestiții, probleme de administrare și sancțiuni internaționale.

Anunțul lui Delcy Rodríguez vine după ce președintele american Donald Trump a prezentat, vineri, planurile privind implicarea Statelor Unite în exploatarea rezervelor petroliere venezuelene.

Trump a oferit puține detalii despre mecanismul acordului, însă a declarat că Statele Unite au obținut controlul majoritar asupra a peste 65 de miliarde de barili din rezervele dovedite de petrol ale Venezuelei, printr-un parteneriat cu sectorul privat.

Administrația americană mizează pe implicarea companiilor din SUA pentru relansarea industriei petroliere venezuelene și pentru creșterea disponibilității de țiței pe piață. Unul dintre obiectivele invocate de Trump este reducerea presiunii asupra prețurilor la carburanți din Statele Unite.

Delcy Rodríguez a estimat că proiectul ar putea genera aproximativ 209 miliarde de dolari pentru statul venezuelean, calculul fiind bazat pe un preț de referință de 65 de dolari pentru un baril de petrol.

Ea a precizat însă că valoarea finală va depinde de evoluția prețurilor internaționale ale petrolului.

Potrivit președintei interimare, aproximativ 19 dolari pentru fiecare baril produs și vândut în cadrul acestui aranjament ar urma să ajungă direct la Venezuela, ceea ce ar putea reprezenta o sursă importantă de venit pentru bugetul statului.

Una dintre principalele teme abordate de Delcy Rodríguez a fost statutul resurselor naturale ale Venezuelei.

Ea a declarat că statul venezuelean își păstrează „proprietatea și suveranitatea” asupra resurselor sale, în timp ce acordul va permite accesul la investiții, tehnologie și capacități operaționale necesare pentru modernizarea industriei petroliere.

Sectorul petrolier al Venezuelei a fost puternic afectat în ultimii ani, iar infrastructura existentă necesită investiții majore pentru creșterea producției.

În același timp, acordul a generat reacții și pe plan intern. Sâmbătă, mai multe grupuri pro-guvernamentale au organizat proteste în centrul capitalei Caracas împotriva prezenței și influenței Statelor Unite în Venezuela.

Oficialii venezueleni se pregătesc să semneze în perioada următoare noi acorduri privind drepturile de explorare și producție petrolieră pentru mai multe companii, inclusiv firme americane.

Două surse apropiate negocierilor au declarat că Chevron se numără printre companiile care discută adaptarea actualelor sale proiecte comune din Venezuela la noul cadru energetic.

Acordul dintre Caracas și Washington deschide astfel o nouă etapă pentru industria petrolieră venezueleană. Autoritățile de la Caracas pariază pe investiții și creșterea producției, în timp ce Statele Unite urmăresc să își consolideze accesul la una dintre cele mai mari resurse de petrol din lume. Rămâne de văzut cum vor fi aplicate în practică prevederile financiare și operaționale ale proiectului pe durata celor 25 de ani anunțați.