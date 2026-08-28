Statele Unite sunt aproape de un acord spectaculos cu Venezuela, care ar putea oferi Washingtonului acces pe termen lung la unele dintre cele mai valoroase câmpuri petroliere ale țării sud-americane, potrivit Reuters.

Negocierile sunt încă în desfășurare, însă informațiile apărute în presa americană și internațională indică faptul că înțelegerea ar putea fi una dintre cele mai importante mutări energetice ale administrației de la Washington.

Administrația Trump discută cu guvernul interimar de la Caracas posibilitatea ca SUA să obțină o participație în mai multe câmpuri petroliere venezuelene. Este vorba despre mai mult de o duzină de câmpuri productive, iar acordul este descris drept unul „masiv”.

Miza este uriașă. Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, iar câmpurile aflate în discuție ar avea rezerve estimate la aproximativ 90 de miliarde de barili, potrivit informațiilor publicate de Axios.

Informațiile au fost ulterior completate de Reuters, care relatează că administrația americană lucrează la o înțelegere prin care SUA ar putea obține acces pe termen lung la o parte din rezervele de petrol ale Venezuelei.

Surse apropiate negocierilor au declarat agenției că acordul ar putea permite guvernului american să securizeze un grup de câmpuri petroliere care să fie dezvoltate de companii americane, iar petrolul rezultat să fie garantat pentru piața Statelor Unite.

Reuters a consultat inclusiv o listă cu 17 câmpuri aflate în negocieri, situate atât în vasta centură petrolieră Orinoco, cât și în zona lacului Maracaibo. Unele dintre acestea au fost asociate anterior cu interese chineze sau cu contracte încheiate în timpul fostei administrații de la Caracas.

„Este real și se discută la cele mai înalte niveluri ale guvernelor american și venezuelean”, a declarat pentru Reuters una dintre sursele familiarizate cu negocierile.

Un element important este că Washingtonul a făcut deja, oficial, noi pași în direcția deschiderii sectorului energetic venezuelean.

Pe 27 august, Departamentul Trezoreriei SUA, prin Office of Foreign Assets Control (OFAC), a emis o serie de noi licențe pentru Venezuela, inclusiv General License 50C, care autorizează anumite tranzacții legate de operațiunile din sectorul petrolului și gazelor. De asemenea, au fost publicate noi autorizații care vizează activități și tranzacții ce implică compania petrolieră de stat PDVSA.

Aceste măsuri nu reprezintă, însă, confirmarea oficială a acordului despre cele 17 câmpuri petroliere. Ele arată totuși că administrația americană continuă să creeze cadrul necesar pentru extinderea operațiunilor economice și energetice în Venezuela.

Pentru Washington, o asemenea înțelegere ar avea o miză uriașă. Statele Unite ar putea obține o sursă suplimentară și stabilă de petrol pentru rafinăriile americane și ar putea reduce dependența de importurile din alte regiuni ale lumii.

În același timp, administrația americană încearcă să găsească soluții pentru creșterea rezervelor strategice de petrol. Reuters notează că Strategic Petroleum Reserve a SUA deține în prezent aproximativ 290 de milioane de barili, reprezentând circa 41% din capacitatea sa totală.

Pentru Venezuela, acordul ar putea însemna investiții masive și modernizarea unei industrii petroliere afectate de ani de probleme financiare, lipsa investițiilor și infrastructura deteriorată. Companiile americane ar putea primi acces pentru dezvoltarea câmpurilor, iar Caracasul ar beneficia de creșterea producției și a veniturilor.

Deși informațiile privind negocierile sunt tot mai numeroase, acordul nu a fost anunțat oficial de Casa Albă. Reuters precizează că detaliile finale sunt încă în discuție și că modelul juridic al înțelegerii este analizat, inclusiv posibilitatea unor contracte de tip leasing sau a unor proceduri prin care câmpurile să fie atribuite companiilor americane.

Cert este însă că Washingtonul și Caracasul par să se apropie de o înțelegere cu implicații majore. Dacă va fi semnat, acordul ar putea redesena relația energetică dintre cele două țări și ar putea transforma Venezuela într-o piesă importantă în strategia SUA pentru securitatea energetică și influența americană în emisfera vestică.