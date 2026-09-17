Statele Unite au prelungit pentru al doilea an consecutiv restricțiile de viză care îl împiedică pe președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, să participe fizic la Adunarea Generală a ONU de la New York, iar Organizația Națiunilor Unite analizează posibilitatea ca liderul palestinian să susțină din nou un discurs prin videoconferință, potrivit Reuters.

Decizia Washingtonului intervine înaintea reuniunilor la nivel înalt ale celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale, programate la New York în perioada 22-28 septembrie 2026.

Abbas și alți oficiali palestinieni nu vor putea călători în Statele Unite în baza actualelor restricții, astfel că participarea sa la dezbaterile ONU depinde de o eventuală decizie procedurală a Adunării Generale.

Departamentul de Stat american a anunțat prelungirea restricțiilor de viză pentru oficiali ai Autorității Palestiniene și membri ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP).

Washingtonul susține că măsurile sunt legate de ceea ce administrația americană consideră a fi nerespectarea unor angajamente asumate în procesul de pace.

Printre nemulțumirile exprimate de Statele Unite se află apelarea de către partea palestiniană la organisme judiciare internaționale, inclusiv Curtea Penală Internațională și Curtea Internațională de Justiție, precum și demersurile pentru obținerea recunoașterii internaționale a unui stat palestinian în afara negocierilor directe cu Israelul.

Administrația americană invocă, de asemenea, acuzații referitoare la sprijinul financiar acordat unor palestinieni sau familiilor acestora în legătură cu atacuri împotriva israelienilor.

Conducerea palestiniană contestă poziția Washingtonului și susține că negocierile conduse sau facilitate de Statele Unite nu au dus la înființarea unui stat palestinian și nici la încetarea ocupației israeliene.

Restricțiile americane nu înseamnă însă eliminarea reprezentării palestiniene la sediul ONU.

Statele Unite mențin o derogare pentru personalul palestinian acreditat la Misiunea permanentă de observator pe lângă Națiunile Unite. Astfel, reprezentanții palestinieni pot continua să desfășoare activități diplomatice la sediul organizației.

Palestina are la ONU statutul de stat observator nemembru. Acest statut îi permite să participe la lucrările Adunării Generale, însă Palestina nu are drept de vot în cadrul Adunării, unde cele 193 de state membre au câte un vot.

Problema vizelor este însă una sensibilă deoarece sediul ONU se află pe teritoriul Statelor Unite. Acordul privind sediul Organizației Națiunilor Unite stabilește obligații pentru țara-gazdă în ceea ce privește accesul reprezentanților la reuniunile organizației.

Situația actuală repetă aproape identic ceea ce s-a întâmplat înaintea celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale, în septembrie 2025.

Și atunci, Statele Unite au refuzat vizele necesare pentru Mahmoud Abbas și alți reprezentanți palestinieni. În consecință, Adunarea Generală a adoptat, la 19 septembrie 2025, o rezoluție specială prin care a permis Palestinei să participe la lucrările sesiunii prin mijloace de comunicare la distanță.

Rezoluția a fost aprobată cu 145 de voturi pentru, cinci împotrivă și șase abțineri. Statele Unite și Israelul s-au aflat printre cele cinci state care au votat împotrivă.

Documentul prevedea ca Palestina să poată transmite o declarație preînregistrată a președintelui său, care urma să fie difuzată în sala Adunării Generale. De asemenea, reprezentanții palestinieni puteau participa prin videoconferință la anumite reuniuni.

Soluția adoptată în 2025 a fost însă limitată explicit la cea de-a 80-a sesiune. Prin urmare, ea nu creează automat dreptul lui Mahmoud Abbas de a participa prin video și în 2026.

Pentru actuala sesiune, Adunarea Generală trebuie să adopte o nouă decizie dacă dorește să îi permită lui Mahmoud Abbas să se adreseze liderilor lumii de la distanță.

În cazul unei aprobări, liderul palestinian ar putea transmite fie o intervenție video în direct, fie un mesaj preînregistrat, în funcție de forma procedurală stabilită de ONU.

Dezbaterile generale ale celei de-a 81-a sesiuni sunt programate între 22 și 28 septembrie, la sediul ONU din New York.