Președintele Nicușor Dan a depus, duminică, flori la Memorialul 9/11 din New York, în memoria victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001, inclusiv a cetățenilor români care nu s-au mai întors acasă.

Gestul a avut loc în contextul vizitei sale în Statele Unite, unde participă la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Șeful statului a transmis ulterior, într-un mesaj publicat pe platforma X, că România își amintește victimele atacurilor și își reafirmă sprijinul pentru Statele Unite în lupta împotriva terorismului. Nicușor Dan a amintit și de cei trei cetățeni români care au murit în atacurile de la 11 septembrie.

„Ne amintim viețile lor. Le onorăm memoria. Nu îi vom uita niciodată”, a transmis Nicușor Dan în mesajul său.

Președintele României a făcut referire și la modul în care Statele Unite au reacționat după atentatele din 2001.

„America a răspuns în acea zi cu un curaj extraordinar și s-a reconstruit cu o reziliență și mai mare”, a scris șeful statului.

În același mesaj, Nicușor Dan a subliniat relația dintre România și Statele Unite, afirmând că Bucureștiul a fost alături de Washington după atentatele de la 11 septembrie și că va continua să sprijine SUA în combaterea terorismului.

Atacurile din 11 septembrie 2001 au provocat moartea a 2.977 de persoane în New York, Washington și Pennsylvania. Potrivit documentării AGERPRES, printre victime s-au aflat și trei cetățeni români: soții Alexandru și Corina Stan și Eugen Gabriel Lazăr. Cei trei lucrau pentru compania Cantor Fitzgerald, în World Trade Center.

Atentatele au fost comise de 19 membri ai grupării Al-Qaida, care au deturnat patru avioane de pasageri. Două dintre aeronave au fost folosite pentru atacarea turnurilor World Trade Center din New York, una a lovit Pentagonul, iar un al patrulea avion s-a prăbușit în Pennsylvania.

At @Sept11Memorial I laid flowers in memory of all those who lost their lives on that tragic day, including the Romanian citizens who never returned home. We remember their lives. We honor their memory. We will never forget. America answered that day with extraordinary courage… pic.twitter.com/v1n3d9yJz8 — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 20, 2026

Atacurile au avut consecințe majore asupra politicilor de securitate și combaterii terorismului în Statele Unite și în plan internațional.

Mesajul transmis la Memorialul 9/11 vine după declarațiile făcute de Nicușor Dan pe 11 septembrie, când s-au împlinit 25 de ani de la atentate.

Atunci, președintele a afirmat că România va rămâne „un partener de încredere și de nădejde” al Statelor Unite și a subliniat solidaritatea exprimată de România după atacurile din 2001.

Nicușor Dan a menționat și faptul că, după apelul Statelor Unite către aliați și parteneri pentru combaterea terorismului, România a răspuns și a participat la eforturile internaționale în acest domeniu.

La rândul său, NATO a marcat în septembrie 2026 împlinirea a 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie. Alianța a reamintit că, după atacurile asupra Statelor Unite, pentru prima și singura dată în istoria NATO a fost activat Articolul 5 privind apărarea colectivă.

Președintele României se află în aceste zile la New York pentru participarea la Săptămâna la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU. În cadrul vizitei, Nicușor Dan are programate întâlniri cu oficiali internaționali, inclusiv cu secretarul general al ONU, António Guterres, și cu ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz.

Depunerea de flori la Memorialul 9/11 a reprezentat unul dintre momentele programului prezidențial din New York și a avut loc la câteva zile după comemorarea oficială a 25 de ani de la atentatele din 2001.