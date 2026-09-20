Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la ONU, Mike Waltz, a declarat duminică, 20 septembrie, după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, că România și SUA sunt „parteneri puternici” în procesul de reformare a Organizației Națiunilor Unite. Întâlnirea a avut loc la New York, în contextul participării șefului statului român la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU.

Mesajul lui Mike Waltz a fost transmis pe platforma X, după întrevederea cu Nicușor Dan. Oficialul american a indicat trei direcții pe care le asociază reformei ONU: reducerea risipei, concentrarea mai puternică asupra păcii și securității și acordarea unei importanțe mai mari suveranității statelor.

„Tocmai m-am întâlnit cu președintele României, Nicușor Dan. Parteneri puternici în reformarea ONU — reducerea risipei, readucerea accentului pe pace și securitate și acordarea priorității suveranității”, a scris Mike Waltz pe X.

Declarația ambasadorului american a fost făcută în aceeași zi în care Nicușor Dan a avut o întrevedere și cu secretarul general al ONU, António Guterres. Potrivit AGERPRES, președintele român a transmis că România va continua să susțină multilateralismul eficient, inițiativa de reformă „ONU80” și Pactul pentru Viitor.

Președintele României se află la New York între 20 și 23 septembrie, pentru participarea la evenimentele din cadrul Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Potrivit agendei publicate de Administrația Prezidențială și preluate de AGERPRES, Nicușor Dan urmează să susțină intervenția națională în plen miercuri, 23 septembrie, de la ora 16:30, ora României. Discursul va aborda inclusiv contribuția României la pace, securitate și ordinea internațională bazată pe reguli.

Just with Romanian President @NicusorDanRO. Strong partners in reforming the UN — cutting waste, restoring focus on peace and security, and putting sovereignty first. 🇺🇸🇷🇴 pic.twitter.com/aIgegFqY5A — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) September 20, 2026

Tema generală a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale este „Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all” („Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți”), potrivit ONU. Săptămâna la Nivel Înalt se desfășoară în perioada 18-28 septembrie, iar dezbaterea generală are loc între 22 și 28 septembrie.

Reforma Organizației Națiunilor Unite se află printre temele promovate de România în cadrul participării la reuniunea de la New York. Administrația Prezidențială anunțase anterior că Nicușor Dan va sublinia eforturile României pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării la securitatea internațională.

În mesajul său după întâlnirea cu António Guterres, președintele a menționat și impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Nicușor Dan a spus că i-a mulțumit secretarului general al ONU pentru eforturile de diminuare a consecințelor umanitare, economice și asupra securității alimentare globale generate de conflict.

Programul lui Nicușor Dan include, pe lângă întâlnirile cu oficiali ONU și americani, discuții cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai comunității românești din Statele Unite.

Pentru zilele următoare sunt programate întâlniri cu Alianța foștilor ambasadori americani în România, antreprenori români din sectorul tehnologiei, reprezentanți ai JPMorgan Chase și investitori în obligațiuni românești.

Miercuri, după discursul din cadrul Adunării Generale, Nicușor Dan va participa la Summitul Platformei Internaționale Crimeea și la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU dedicată Ucrainei. În aceeași zi este programată și participarea sa, alături de Mirabela Grădinaru, la recepția tradițională oferită de președintele SUA, Donald Trump, și de Melania Trump.