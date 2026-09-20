Regimul din Iran se teme de un atac major al SUA

Regimul islamist din Iran a amenițat duminică Statele Unite și pe aliații acestora că orice nou atac de amploare asupra teritoriului iranian ar putea declanșa represalii susținute împotriva bazelor și intereselor americane din regiune, potrivit Reuters.

Teheranul susține că deține informații potrivit cărora Washingtonul ar pregăti o nouă ofensivă, însă autoritățile iraniene nu au prezentat public dovezi care să confirme aceste afirmații.

Comandamentul militar central iranian a transmis că un eventual atac american sau al aliaților SUA va primi un răspuns de durată. În același timp, dictatura islamistă de la Teheran a avertizat că statele din regiune care sprijină Washingtonul vor fi considerate implicate în conflict.

Amenințarea vine într-un moment de tensiuni ridicate în Orientul Mijlociu. Departamentul de Stat al SUA a emis sâmbătă o alertă de securitate prin care le-a recomandat cetățenilor americani să manifeste o vigilență sporită și să ia în calcul posibilitatea unor perturbări ale călătoriilor, inclusiv anulări de zboruri și închideri ale spațiului aerian.

Tensiunile sunt amplificate și de acțiunile teroriștilor Houthi din Yemen, grupare aliată cu Iranul. Aceștia au revendicat atacuri asupra unor obiective din Arabia Saudită, inclusiv în zona capitalei Riad și asupra unei instalații petroliere din Yanbu.

Reuters a relatat că imagini surprinse în Riad au arătat un nor mare de fum în apropierea aeroportului internațional, după ce în capitala saudită au fost auzite explozii.

În ultimele zile, atacurile Houthi au accentuat presiunea asupra Arabiei Saudite și asupra rutelor energetice din regiune. Rebelii au câștigat, de asemenea, poziții pe coasta yemenită a Mării Roșii, în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb, una dintre principalele rute maritime internaționale.

În paralel, navigația prin strâmtoarea Ormuz rămâne puternic restricționată. Situația afectează transporturile de energie din statele Golfului și contribuie la presiunile asupra prețurilor petrolului.

Conflictul dintre SUA și Iran continuă de aproape șapte luni, iar în ultimele săptămâni au existat noi schimburi de atacuri și lovituri asupra unor obiective militare și maritime.

În acest context, Teheranul transmite că nu intenționează să renunțe la presiunile asupra adversarilor săi. Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Ghalibaf, a susținut că Iranul trebuie să continue atât confruntarea, cât și negocierile, pentru a-și apăra interesele și a transforma eventualele câștiguri militare în avantaje diplomatice.