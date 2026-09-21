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Administrația Trump va impune sancțiuni pentru Curtea Penală Internațională

Administrația Trump va impune sancțiuni pentru Curtea Penală InternaționalăCPI / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Administrația Trump se pregătește să pună sub sancțiuni radicale Curtea Penală Internaționale, potrivit oficialilo americanir, o escaladare bruscă a eforturilor Washingtonului de a desființa instituția după ce a emis un mandat de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit WSJ.

Sancțiuni pentru Curtea Penală Internațională

Sancțiunile ar interzice majoritatea tranzacțiilor cu Curții Penale Internaționale după o perioadă de grație de șase până la șapte luni, conform documentelor consultate de WSJ și unor oficiali americani. Acest lucru ar putea paraliza instanța, interzicându-i efectuarea de tranzacții în dolari americani, izolând-o de o mare parte din sistemul financiar global.

Nu este clar când ar putea veni o decizie și un anunț final, deși unii oficiali americani au declarat că mișcarea ar putea fi finalizată chiar în această săptămână, în timpul reuniunii Adunării Generale a Națiunilor Unite sau în zilele următoare.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat nu a oferit o avanpremieră a deciziilor privind sancțiunile, dar a remarcat opinia secretarului de stat Marco Rubio conform căreia CPI reprezintă o amenințare la adresa suveranității americane.

Departamentul Trezoreriei a refuzat să comenteze. Curtea Penală Internațională nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Unii angajați de la Curtea Penală Internațională, deja sub sancțiuni

SUA au sancționat deja o serie de oficiali ai CPI în atacul său asupra instanței. Printre aceștia se numără fostul procuror-șef Karim Khan, pe care CPI l-a demis în iulie din cauza acuzațiilor împotriva sa de agresiune sexuală; președintele CPI, Tomoko Akane, și alți câțiva judecători; cei doi procurori adjuncți ai instanței; și procurorul principal în cazul împotriva lui Netanyahu și a altor oficiali israelieni.

Karim Khan

Karim Khan / sursa foto: CPI

Administrația Trump pregătește acum sancțiuni care se așteaptă să fie mult mai punitive, au declarat oficialii. Acestea s-ar aplica unei serii de tranzacții cu CPI, mai degrabă decât unor oficiali individuali. Măsurile ar scuti tranzacțiile legate de serviciile de comunicații, conform documentelor.

Națiunile europene și alți susținători importanți ai curții, cum ar fi Japonia, s-au angajat să protejeze CPI, dar nu este clar cum intenționează să facă acest lucru. Uniunea Europeană ar putea solicita băncilor din bloc să continue să colaboreze cu curtea.

SUA, decise să desființeze CPI, după deciziile anti-Israel

Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat în iulie că administrația pregătește o campanie amplă împotriva CPI, spunând că va desființa curtea „cărămidă cu cărămidă”, dacă este necesar. Rubio a spus că decizia curții de a acționa împotriva oficialilor statelor nemembre ale CPI a creat un precedent periculos și a reprezentat o amenințare la adresa suveranității SUA. Nici SUA, nici Israelul nu sunt membre ale CPI.

Cazul împotriva lui Netanyahu și a fostului ministru israelian al Apărării, Yoav Gallant, a distrus relația SUA cu instanța.

În 2024, instanța a emis mandate de arestare pe numele lui Netanyahu și Gallant, acuzați de crime de război și crime împotriva umanității pentru modul în care au condus războiul din Gaza. Fostul procuror Karim Khan, demis între timp pentru agresiune sexuală, solicitase mandate de arestare pentru cei doi israelieni și pentru câțiva pentru lideri ai teroriștilor Hamas eliminați între timp de Israel.

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