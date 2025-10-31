Calendar ortodox, 31 octombrie. Cei șase ucenici din oastea Domnului

Sfinţii Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis, simbol al curajului creștin, care au făcut parte din cei 70 de ucenici ai Domnului, sunt sărbătoriți în fiecare an la data de 31 octombrie.

Biserica Ortodoxă îi pomeneşte pentru osteneala lor, nu atât din timpul vieţii Domnului Iisus Hristos pe pământ, cât mai ales pentru dumnezeiasca lor luptă după mutarea la cele veşnice a Sfinţilor Apostoli. Aceşti sfinţi au dus mai departe lucrarea mântuirii şi Biserica lui Hristos, cu fapta, cu cuvântul, cu minunile şi cu sângele lor.

Cei șase Sfinți Apostoli sunt consemnați în Sfânta Scriptură, lucrând împreună cu Sfântul Apostol Pavel la întemeierea Bisericii din Roma (Rom. 16, 8-11). Dar îi întâlnim și în Tradiția Bisericii, ca făcând parte din cei 70 de ucenici ai Domnului, de care amintește Sfântul Luca în Evanghelia sa (Luca 10, 1-4).

Apelie a fost episcop al Iracliei. Sfântul Apostol Andrei l-a hirotonit pe Stahie ca episcop al Vizantiei, și pe Amplie și Urban, episcopi pentru cetățile Odisopoleos și Macedonia. Episcopul Narcis al Atenei a fost ucis pentru credința în Hristos. La fel a pătimit și episcopul Britaniei, Aristobul.

Amplie și Urban au fost puși episcopi de către același sfânt, Andrei. Amplie a fost episcop în Diospoli, iar Urban a fost episcop în Macedonia. Ei, propovăduind pe Hristos și pe idoli pierzându-i, i-au ridicat asupra lor pe evrei și pe elini și, fiind uciși de către aceștia, și-au împletit lor cununa mucenicească.

Iar Narcis fiind făcut episcop al atenienilor și în multe feluri fiind chinuit, și-a dat și el sufletul lui Dumnezeu, pentru Care și-a vărsat și sângele cu osârdie.

În Ieraclia și Aristobul au fost episcopi Britania, propovăduind Evanghelia lui Hristos, iar după multe osteneli și nevoințe și-au dat fericitele lor suflete în mâinile Domnului.

Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre. Pe cei ce cinstesc cu cre­dinţă şi prăznuiesc cu bucurie pomenirea voastră cea sfinţită, de Dumnezeu grăitori­lor, izbăviţi-i de negura patimi­lor şi-i faceţi părtaşi Bucuriei Celei Veşnice.

În tot pământul a ieşit cu adevărat vestea voastră cea înţeleaptă, singuri văzători ai Domnului, Apostoli Măriţi, Sfinţilor Urban cu Amplie şi Aristobul, Apeles şi Narcis, împreună cu Stahie; rugaţi-vă neîncetat Mântuitorului pentru noi.