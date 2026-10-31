Zeci de mii de tineri din Germania sunt așteptați, azi, în mai multe orașe mari din țară pentru a solicita mai multe fonduri alocate educației. Mișcarea, inspirată de recentele manifestații din Franța, se desfășoară într-un climat marcat de temeri privind posibile izbucniri de violență, conform informațiilor transmise de AFP.

La inițiativa colectivului numit „Gen Z regelt” („Generația Z se ocupă de asta”), o structură ce face referire la tinerii născuți între anii 1995 și 2012, aproximativ 160.000 de persoane s-au înscris deja pe platformele online pentru a participa la acțiunile din circa 30 de orașe, printre care Berlin, Frankfurt și Köln.

Conform platformei oficiale a grupului, mișcarea „GenZ regelt” protestează împotriva condițiilor precare din unitățile de învățământ, a creșterii costului vieții și a unei eventuale reintroduceri a serviciului militar obligatoriu. De asemenea, tinerii doresc să atragă atenția asupra problemelor generate de încălzirea globală.

„Suntem ucenici, liceeni, elevi de gimnaziu şi studenţi. Ne-am reunit prin intermediul reţelelor sociale pentru că ne-am săturat ca tinerii să nu fie ascultaţi”, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă online, una dintre purtătoarele de cuvânt ale mişcării, Kaja Schwab, o studentă de 23 de ani din Berlin.

În ciuda mobilizării ample, BSK, organizația oficială care reprezintă elevii din regiunile germane, a decis să nu se alăture manifestațiilor de sâmbătă, acuzând o „lipsă extremă de transparență” din partea organizatorilor. Reprezentanții BSK au lansat în schimb un apel pentru proteste „pașnice” programate pe 20 noiembrie, dedicate exclusiv obținerii unor condiții mai bune în sistemul de învățământ.

La fel ca în numeroase alte state europene, elevii din Germania se confruntă cu reducerea resurselor financiare alocate școlilor, liceelor și universităților, pe fondul unei populații în curs de îmbătrânire. În plus, pe plan local există disparități mari de finanțare, având în vedere că în sistemul federal german domeniul educației se află în subordinea directă a landurilor regionale și nu a guvernului central.

Membrii mișcării „GenZ regelt” au subliniat că resping orice formă de violență. Totuși, forțele de ordine germane, influențate de incidentele violente desfășurate în Franța în ultimele săptămâni, vor mobiliza câteva mii de polițiști pe străzi.

Pentru a preveni eventuale acte de vandalism și jafuri în această zi de Halloween – dată la care în ultimii ani au fost înregistrate frecvent incidente – mai multe magazine de haine și magazine de bijuterii de lux au luat măsuri preventive, protejându-și vitrinele.

Decizia de protecție vine și pe fondul avertismentelor lansate joi de purtătoarea de cuvânt a BSK, Amy Kirchhoff, care a considerat că este „prea riscant” să se desfăşoare un marş la Berlin alături de „GenZ regelt”, „având în vedere apelurile la mobilizare, marcate uneori de violenţă”.

În replică, Helen Brin, reprezentantă a grupului „GenZ regelt”, a dat asigurări vineri că organizația „dispune de un număr suficient de voluntari pentru a coordona manifestaţia şi a asigura securitatea” în capitală.

Ministerul german de Interne a anunțat că menține o legătură strânsă cu autoritățile din Franța și Italia, existând preocupări legate de o posibilă sosire a unor militanți radicali din străinătate.

Oficialii au punctat însă că trebuie făcută o distincție clară între „manifestaţiile paşnice ale studenţilor” şi o „mişcare extremistă violentă” care ar încerca să deturneze adunările publice. Reprezentanții ministerului au precizat că, în acest moment, nu există date care să indice existența unor planuri concrete de violență.

Într-un interviu acordat săptămânalului Stern și publicat vineri, ministrul german al Familiei, Karin Prien (CDU), a transmis un mesaj direct către tinerii participanți:

„Faceţi zgomot. Implicaţi-vă în partidele politice. Dar nu fiţi violenţi. Acest lucru nu ar face decât să vă prejudicieze cauza”, a spus ea, îndemnându-i, de asemenea, să nu se lase „instrumentalizaţi de extrema dreaptă sau de extrema stângă”.