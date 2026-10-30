O țară europeană le recomandă turiștilor și persoanelor care fac naveta zilnic să își lase autoturismele peste graniță, în Spania, și să continue drumul pe jos. Numărul tot mai mare de mașini a devenit o problemă pentru autoritățile locale, care încearcă să reducă aglomerația și să găsească soluții pentru parcarea vehiculelor, potrivit Mediafax Spania.

Este vorba despre teritoriul britanic din sudul Spaniei, unde spațiul disponibil pentru autoturisme nu mai este suficient pentru cererea tot mai mare. În aceste condiții, șoferii sunt îndrumați către La Línea de la Concepción, localitatea spaniolă aflată chiar lângă graniță.

Pentru a facilita accesul, autoritățile au lansat o platformă interactivă numită „Park & Go”, care îi ajută pe conducătorii auto să găsească locuri de parcare în apropierea punctului de trecere a frontierei.

Platforma indică șapte parcări din La Línea de la Concepción, care însumează peste 3.000 de locuri pentru mașini. În funcție de locul ales, șoferii trebuie să parcurgă pe jos între două și 18 minute până la intrarea pietonală în teritoriul britanic.

Șase dintre cele șapte parcări se află la cel mult 12 minute de mers pe jos de punctul de acces.

Ministrul Transporturilor din Gibraltar, John Cortes, a explicat că intensificarea traficului are legătură și cu schimbările produse la frontiera cu Spania.

„Tratatul schimbă modul în care oamenii se deplasează peste frontiera noastră și trebuie să planificăm acest lucru de ambele părți ale graniței. Gibraltar pur și simplu nu mai poate absorbi și mai multe mașini”, a spus Cortes.

Inițiativa beneficiază și de sprijinul administrației locale din La Línea de la Concepción, precum și al primarului Juan Franco.

Serviciul „Park & Go” este disponibil în engleză, spaniolă, franceză și germană. Utilizatorii pot accesa direct Google Maps pentru a consulta traseele cu mașina și distanțele care trebuie parcurse pe jos până la intrarea în teritoriul britanic.

Platforma include și informații despre parcările cu plată din zona albastră a orașului spaniol, precum și despre stațiile de taxi și autobuz.

Pe lângă locurile destinate autoturismelor, autoritățile au introdus o a doua hartă interactivă, care indică 50 de spații pentru parcarea bicicletelor. Acestea sunt amplasate de-a lungul traseului dintre frontieră și Europa Point, extremitatea sudică a teritoriului britanic.

Inițiativa urmărește să ofere alternative de deplasare persoanelor care traversează zilnic frontiera pentru a ajunge la locul de muncă, dar și turiștilor care vizitează zona.