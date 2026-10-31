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Împrumut masiv pentru Ucraina: Canada contribuie la pachetul UE de 90 de miliarde de euro

Împrumut masiv pentru Ucraina: Canada contribuie la pachetul UE de 90 de miliarde de euroSursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Canada a confirmat oficial participarea la pachetul financiar de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de către Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut la încheierea summitului de două zile organizat la Montreal, unde s-au reunit reprezentanți de nivel înalt, anunță Reuters.

Împrumut masiv pentru Ucraina: Canada contribuie la pachetul UE de 90 de miliarde de euro

În cadrul acestui acord internațional, premierul canadian Mark Carney a precizat că țara sa va aloca o sumă semnificativă pentru sprijinirea Kievului.

Potrivit premierului canadian Mark Carney, ţara sa va furniza 500 de milioane de euro în cadrul acestui împrumut.

Parteneriat strategic și noi domenii de colaborare

Pe lângă componenta financiară, summitul de la Montreal a marcat și consolidarea relațiilor bilaterale dintre Canada și blocul comunitar în sectoare esențiale pentru viitor. Cele două părți au semnat vineri mai multe acorduri privind consolidarea cooperării în domenii strategice precum resursele minerale critice sau inteligenţa artificială.

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Nevoile financiare ale Ucrainei și derogările din cadrul UE

Sprijinul oferit de Uniunea Europeană acoperă o perioadă critică, însă nevoile financiare ale Kievului rămân ridicate. Uniunea Europeană a acordat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru 2026-2027, dintre care 45 de miliarde de euro prevăzute pentru anul viitor. Însă această sumă va fi insuficientă, europenii căutând noi mijloace pentru a sprijini efortul de război al Kievului.

În cadrul negocierilor interne din cadrul comunității europene, nu toate țările au acceptat să participe financiar. Trei state membre UE - Ungaria, Cehia şi Slovacia - au negociat să nu contribuie la costurile acestui împrumut.

Bilanțul asistenței oferite până în prezent

Europa rămâne principalul pilon de susținere pentru statul ucrainean de la începutul conflictului. UE şi statele sale membre sunt cel mai mare furnizor de sprijin financiar, economic, militar şi umanitar pentru Ucraina. Până în prezent au fost mobilizate 231,5 miliarde de euro, dintre care 117,3 miliarde de euro furnizate de la bugetul UE sau garantate de acesta, 77,9 miliarde de euro sub formă de măsuri de asistenţă militară, 17 miliarde de euro ca sprijin pentru refugiaţii din interiorul UE, 15,5 miliarde de euro drept sprijin din partea statelor membre şi 3,8 miliarde de euro constând în venituri obţinute din activele ruseşti îngheţate.

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