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Case construite prea aproape de gardul vecinului. Ce prevede legea și ce trebuie verificat

Case construite prea aproape de gardul vecinului. Ce prevede legea și ce trebuie verificatCase. Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

În România, distanța la care poate fi construită o casă față de gardul comun cu vecinul este reglementată atât de Codul civil, cât și de regulamentele de urbanism aplicabile fiecărei localități. Problema apare frecvent în zonele rezidențiale, unde proprietarii ridică locuințe aproape de limita terenului, iar vecinii ajung să se confrunte cu lipsa accesului pentru întreținere, scurgerea apei de pe acoperiș sau pierderea intimității.

Un detaliu esențial: legea nu stabilește o singură distanță universală valabilă pentru toate casele. Articolul 612 din Codul civil prevede, ca regulă generală, o distanță minimă de 60 de centimetri față de linia de hotar, dacă legea sau regulamentul de urbanism nu impune alte condiții. Derogarea de la această distanță este posibilă în condițiile prevăzute de lege, printr-un înscris autentic.

Distanța față de gard nu este întotdeauna aceeași cu distanța dintre case

Regulamentul general de urbanism, aprobat prin HG nr. 525/1996, prevede la articolul 24 că amplasarea construcțiilor trebuie să respecte distanțele obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, precum și distanțele necesare intervenției în caz de incendiu.

În practică, trebuie făcută diferența între trei situații:

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  • Casa construită aproape de gard: trebuie verificată distanța dintre clădire și limita cadastrală a terenului, nu doar poziția gardului fizic.
  • Două case construite foarte aproape una de cealaltă: se verifică retragerile prevăzute de regulamentele locale, configurația construcțiilor și condițiile de securitate la incendiu.
  • Casa construită chiar pe limita de proprietate: această amplasare nu este automat ilegală în orice situație, dar trebuie să aibă un temei legal și să respecte condițiile urbanistice aplicabile.
Case

Case. Sursa foto: Freepik

Prin urmare, simplul fapt că două case sunt apropiate nu demonstrează, de unul singur, că a fost încălcată legea. Situația trebuie comparată cu proiectul autorizat și cu regulile aplicabile terenului respectiv.

Ce pot face proprietarii dacă vecinul a construit prea aproape?

Primul pas este verificarea documentelor, nu formularea unei reclamații bazate exclusiv pe aspectul vizual al construcției.

Proprietarul care suspectează o încălcare poate solicita primăriei să verifice autorizația de construire și respectarea proiectului aprobat. Legea nr. 50/1991 stabilește cadrul pentru autorizarea lucrărilor și controlul respectării disciplinei în construcții.

Dacă există indicii că imobilul nu respectă retragerile obligatorii, poate fi solicitat și un punct de vedere de la compartimentul de urbanism al primăriei. În funcție de situație, pot fi necesare măsurători cadastrale și consultanță juridică.

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