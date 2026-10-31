Prognoza meteo 31 octombrie. Meteorologii anunță o schimbare semnificativă a aspectului vremii, caracterizată printr-o răcire accentuată a valorilor termice în cea mai mare parte a țării. Cerul va rămâne în general închis, iar ploile își vor face simțită prezența în majoritatea regiunilor, fiind însoțite de ninsori la altitudini mari, conform ANM.

Regiunile sudice, centrale și vestice vor fi cele mai afectate de instabilitatea atmosferică. În Oltenia, Transilvania, Maramureș, precum și în vestul, nordul și centrul Munteniei, ploile vor fi extinse, în timp ce în Banat vor apărea pe arii locale, iar în restul teritoriului doar izolat.

Cantitățile de apă vor pune probleme în special în sudul și centrul țării, unde se vor acumula frecvent între 10 și 25 de litri pe metru pătrat. În zonele deluroase și montane din județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, situația va fi și mai gravă, estimându-se izolat cantități care vor depăși 45-50 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații vor fi în general mai reduse, situate între 2 și 8 litri pe metru pătrat.

La munte, în special la altitudini de peste 1.500 de metri, vremea va intra într-un proces de răcire accentuată. Precipitațiile se vor transforma treptat în ninsoare, favorizând depunerea unui strat consistent de zăpadă. Acesta va măsura în general între 5 și 15 centimetri, însă în Carpații Meridionali grosimea stratului de omăt ar putea ajunge la 15-25 de centimetri.

Din punct de vedere termic, maximele înregistrate la nivel național vor fi destul de scăzute pentru această perioadă, încadrându-se între 7 grade Celsius în estul Transilvaniei și cel mult 16 grade pe litoral. Temperaturile minime nocturne se vor situa între 3 și 11 grade Celsius, valorile cele mai ridicate urmând să se înregistreze tot în zona costieră. De asemenea, pe arii restrânse își va face apariția ceața.

În ceea ce privește regimul vântului, acesta va sufla slab și moderat, cu unele intensificări de scurtă durată spre sfârșitul intervalului, cu precădere în zona montană înaltă și în regiunile sudice.

Capitala va fi cuprinsă de un aer rece și noros. Vremea se va menține închisă, iar ploile își vor face simțită prezența temporar. Cantitățile de apă acumulate în București se vor situa, în general, între 10 și 15 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără a pune probleme deosebite. Din punct de vedere termic, valorile prognozate vor fi mai scăzute decât media climatologică a datei: temperatura maximă nu va depăși 11-12 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă se va situa în jurul valorilor de 8-10 grade Celsius.