Vremea se va răci la începutul lunii noiembrie, când temperaturile medii vor coborî sub nivelurile obișnuite pentru această perioadă în întreaga țară. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) estimează temperaturi sub mediile obișnuite la începutul lunii noiembrie 2026, în toate regiunile României. Potrivit prognozei pentru perioada 2–30 noiembrie, primele zile vor aduce și cantități mai mari de precipitații în sudul și estul țării, în timp ce, în următoarele săptămâni, vremea se va apropia treptat de valorile normale pentru această perioadă.

După prima săptămână, temperaturile ar urma să revină la valori apropiate de cele normale. În privința ploilor, diferențele dintre regiuni se vor menține în anumite intervale, însă spre sfârșitul lunii cantitățile de precipitații sunt estimate în jurul mediilor obișnuite.

Prima săptămână completă din noiembrie va aduce valori termice medii mai mici decât cele caracteristice perioadei, potrivit estimărilor meteorologice.

Răcirea este prognozată la nivelul întregului teritoriu, fără ca vreo regiune să fie exceptată de la această tendință.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează cantități de apă peste valorile obișnuite în sudul și estul României. Ploi mai abundente decât normalul perioadei sunt posibile și în anumite zone din vestul și centrul țării.

În schimb, în extremitatea nord-vestică, regimul precipitațiilor ar urma să fie deficitar, ceea ce înseamnă cantități de apă mai mici decât media specifică acestei săptămâni.

În a doua săptămână a lunii, temperaturile medii ar urma să crească față de intervalul precedent, ajungând în jurul valorilor climatologice normale. Această evoluție este estimată pentru toate regiunile României.

În privința precipitațiilor, cele mai mari abateri sunt așteptate în vestul și nord-vestul țării, unde cantitățile de apă ar putea depăși mediile obișnuite.

În celelalte regiuni, ploile vor avea, în general, valori apropiate de cele normale pentru mijlocul lunii noiembrie.

În a treia săptămână din noiembrie, meteorologii estimează temperaturi medii în limitele specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.

Nici în privința precipitațiilor nu sunt anticipate diferențe importante față de mediile climatologice, cu excepția unor abateri regionale. Astfel, în sudul țării ar putea fi înregistrate cantități de apă ușor mai mici decât cele obișnuite.

În nord-vest, în schimb, sunt posibile precipitații ceva mai abundente decât media perioadei. Pentru restul regiunilor, estimările indică un regim pluviometric apropiat de normal.

În intervalul 23–30 noiembrie, temperaturile medii sunt estimate la valori apropiate de cele caracteristice sfârșitului de toamnă.

Prognoza nu indică abateri termice importante față de mediile climatologice în nicio regiune a României.

De asemenea, cantitățile de precipitații ar urma să se situeze în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Astfel, estimările pentru ultima săptămână din noiembrie nu indică diferențe regionale semnificative în privința temperaturilor medii sau a cantităților de precipitații.