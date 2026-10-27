Vine frigul în toată România. Ce anunță ANM pentru noiembrie

Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă în toată România în prima jumătate a lunii noiembrie 2026, potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Prognoza pentru intervalul 26 octombrie – 23 noiembrie indică și perioade cu precipitații mai abundente decât în mod obișnuit, în special la începutul și la mijlocul intervalului analizat.

După primele două săptămâni din noiembrie, temperaturile sunt estimate să revină la valori apropiate de mediile climatologice. Evoluția precipitațiilor va fi diferită de la o regiune la alta, cu posibile excedente în estul, sudul și centrul țării în primele zile ale intervalului, urmate de noi episoade cu precipitații peste normal.

În săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute decât cele obișnuite în regiunile vestice. În restul țării, valorile termice sunt estimate să se mențină în apropierea mediilor specifice perioadei.

În privința precipitațiilor, ANM anticipează cantități mai mari decât cele normale în regiunile estice și sudice, precum și local în zonele centrale. În schimb, vestul și nord-vestul țării ar putea înregistra un deficit ușor de precipitații.

Această distribuție arată că începutul intervalului va aduce condiții diferite în funcție de regiune, atât în ceea ce privește temperaturile, cât și cantitățile de ploaie.

Prima săptămână completă a lunii noiembrie va aduce temperaturi medii sub cele normale pentru această perioadă pe întreg teritoriul României, potrivit prognozei săptămânale.

Regimul precipitațiilor este estimat să se situeze, în general, în jurul valorilor obișnuite pentru acest interval. Meteorologii iau în calcul un posibil deficit ușor în regiunile nord-vestice și cantități ușor peste normal în nord-estul țării.

Prin urmare, răcirea nu va fi însoțită neapărat de precipitații abundente în toate regiunile. Evoluția va depinde de particularitățile meteorologice locale.

Pentru intervalul 9–16 noiembrie, ANM estimează că temperaturile medii vor rămâne ușor sub valorile normale în toate regiunile țării.

În același timp, precipitațiile ar putea depăși ușor mediile climatologice în cea mai mare parte a României. Această perioadă se conturează, astfel, ca un nou interval în care cantitățile de precipitații ar putea fi mai mari decât cele obișnuite pentru mijlocul lunii noiembrie.

Estimările nu precizează însă cantități exacte de precipitații pentru fiecare localitate și nici zilele în care acestea ar urma să se producă. Prognoza săptămânală indică tendințe generale, nu evoluția detaliată a vremii de la o zi la alta.

În ultima săptămână inclusă în prognoză, temperaturile medii sunt estimate să revină la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile României.

În privința precipitațiilor, diferențele regionale vor continua să fie importante. Vestul și nord-vestul țării ar putea înregistra cantități ușor excedentare, în timp ce în restul teritoriului acestea sunt estimate să se mențină, în general, în apropierea mediilor climatologice.

Această tendință sugerează o apropiere treptată de condițiile termice obișnuite pentru a doua parte a lunii noiembrie, fără ca estimările să indice o încălzire accentuată.

Prognozele meteorologice săptămânale oferă o imagine de ansamblu asupra evoluției temperaturilor și precipitațiilor, prin raportare la mediile climatologice. Ele nu reprezintă o prognoză exactă pentru fiecare zi și localitate.

Pentru intervalul 26 octombrie – 23 noiembrie 2026, principala tendință indicată de ANM este răcirea din prima jumătate a lunii noiembrie, urmată de revenirea temperaturilor spre valorile normale. În același timp, precipitațiile ar putea depăși mediile obișnuite în mai multe regiuni, în special în anumite săptămâni ale intervalului.

Pentru informații despre ploi, vânt, eventuale ninsori sau schimbări rapide ale vremii într-o anumită zonă, sunt necesare prognozele zilnice și avertizările meteorologice actualizate.