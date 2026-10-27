Vremea

Prognoza meteo, 27 octombrie. Ploi abundente, ninsori și rafale de peste 70 km/h

Prognoza meteo, 27 octombrie. Ploi abundente, ninsori și rafale de peste 70 km/hPloaie. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Prognoza meteo pentru marți, 27 octombrie, indică o răcire a vremii în sudul, estul și centrul României, unde sunt așteptate ploi și intensificări ale vântului. Potrivit ANM, în cinci județe cantitățile de precipitații ar putea ajunge izolat la 40 de litri pe metru pătrat. La munte va ninge la altitudini de peste 1.700 de metri, iar temperaturile maxime vor varia între 7 și 17 grade Celsius.

Vântul va avea intensificări în estul Munteniei, Moldova și Dobrogea, dar și pe crestele munților, unde rafalele vor depăși 70 km/h.

Prognoza meteo în țară, marți, 27 octombrie

În sudul, estul și centrul României, temperaturile vor scădea, iar cerul va fi predominant acoperit de nori. Ploile vor apărea temporar în Dobrogea, Muntenia, Moldova și în cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei. Cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 10-15 litri pe metru pătrat. Precipitații mai abundente sunt prognozate în cinci județe Tulcea; Constanța; Călărași; Ialomița și Giurgiu.

În aceste zone sunt estimate acumulări de 20-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat cantitățile ar putea ajunge la 40 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, temperaturile nu vor înregistra schimbări importante față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile se vor semnala pe suprafețe restrânse.

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Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării, însă va avea intensificări în estul Munteniei, unde rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h. În sudul și centrul Moldovei, precum și în Dobrogea, vântul va sufla temporar cu 40-50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 grade Celsius în estul Transilvaniei și 17 grade pe litoral. Pe timpul nopții, valorile termice vor coborî până la 3-14 grade. Dimineața, izolat, iar noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață.

ploi și vijelii

ploi și vijelii / sursa foto: arhiva EVZ

Cum va fi vremea în București

În Capitală, ziua de marți, 27 octombrie, va aduce cer noros și ploi temporare.

Meteorologii estimează că, pe parcursul intervalului, cantitățile de apă acumulate vor ajunge la aproximativ 15-20 de litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificările prognozate pentru alte zone din sudul țării.

Temperatura maximă se va situa între 11 și 12 grade Celsius, în timp ce minima nopții va coborî în jurul valorii de 8 grade.

Prognoza meteo la munte. Ninsori și un nou strat de zăpadă

În Carpații Meridionali și Orientali, cerul va fi în mare parte acoperit, iar precipitațiile vor apărea temporar.

La altitudini mai joase vor predomina ploile, însă la peste 1.700 de metri acestea se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Potrivit estimărilor meteorologilor, se va depune un strat nou de zăpadă, cu o grosime de aproximativ 3-5 centimetri.

Pe alocuri, cantitățile de precipitații ar putea depăși 20-30 de litri pe metru pătrat. În celelalte masive montane, înnorările vor fi temporare, iar precipitațiile vor apărea doar pe suprafețe restrânse.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, unde rafalele vor depăși viteze de 60-70 km/h. Temperaturile vor continua să scadă în cea mai mare parte a regiunilor montane, urmând să se situeze sub valorile obișnuite pentru această perioadă a anului.

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