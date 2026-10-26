Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță ploi însemnate cantitativ în mai multe județe din sud-estul României, intensificări ale vântului și ninsori la altitudini mari, în intervalul 26-28 octombrie 2026. Pentru cinci județe a fost emis un Cod galben de ploi, iar în București sunt prognozate precipitații și o scădere a temperaturilor.

Atenționările vizează în special județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu, unde cantitățile de apă pot ajunge izolat la 40 de litri pe metru pătrat. În alte zone din sud-est, rafalele de vânt pot atinge 50-70 km/h, în timp ce la munte se va depune un nou strat de zăpadă.

Potrivit ANM, avertizarea Cod galben de ploi este valabilă de marți, 27 octombrie, ora 10:00, până miercuri, 28 octombrie, ora 12:00.

Județele vizate sunt:

Tulcea;

Constanța;

Călărași;

Ialomița;

Giurgiu.

În aceste zone, ploile vor acumula 20-30 l/mp, iar izolat cantitățile de apă pot ajunge la 40 l/mp, în special prin acumulare și în intervale scurte de timp.

Pe parcursul zilei de marți, precipitațiile vor afecta și alte regiuni din sudul și estul țării, precum și zona Carpaților de Curbură. Cantitățile de apă estimate sunt de 10-15 l/mp, cu valori izolate de peste 20-30 l/mp.

ANM anunță intensificări ale vântului în județele Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași, de marți, 27 octombrie, ora 16:00, până miercuri, 28 octombrie, ora 10:00.

În intervalul menționat, rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h.

Vântul va avea intensificări temporare și în alte regiuni. Luni, fenomenele sunt așteptate îndeosebi în vestul și sudul Olteniei și în sudul Transilvaniei, iar marți în sudul și centrul Moldovei, în jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea. Rafalele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h, iar pe crestele montane pot depăși 60-70 km/h.

La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1.500 de metri vor predomina treptat lapovița și ninsoarea.

Pentru luni, meteorologii estimează depunerea unui strat de zăpadă de 5-8 centimetri. În special în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali, stratul poate ajunge la 10-15 centimetri.

Luni, în zona montană se vor înregistra și precipitații moderate cantitativ, cu acumulări izolate de 10-20 l/mp.

Marți, la altitudini de peste 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali, vor continua temporar lapovița și ninsoarea. Se va depune un nou strat de zăpadă, în general de 3-5 centimetri.

În Capitală, luni, 26 octombrie, cerul va fi temporar noros, iar spre seară și în cursul nopții sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 15-16 grade Celsius, iar minima se va situa între 8 și 9 grade.

Marți dimineață, vremea se va răci. Cerul va deveni noros, iar ploile vor fi temporare. Până miercuri, la prânz, cantitățile de apă acumulate în București pot ajunge, în general, la 15-20 l/mp.

Temperatura maximă va coborî la 11-12 grade Celsius, iar minima va fi de aproximativ 8 grade. Vântul va sufla slab și moderat.

Pentru municipiul București, ANM a emis un mesaj de informare meteorologică privind ploile moderate cantitativ, valabil de luni, 26 octombrie, ora 10:00, până miercuri, 28 octombrie, ora 12:00.

Cele mai importante fenomene anunțate de meteorologi sunt ploile din sud-estul țării, rafalele de vânt din mai multe județe și depunerea unui strat de zăpadă la altitudini mari. În București, principalele schimbări vor fi ploile temporare și scăderea temperaturilor de marți.

Șoferii care circulă în zonele montane și în județele vizate de atenționări trebuie să țină cont de condițiile meteo și de posibila reducere a vizibilității în timpul precipitațiilor.