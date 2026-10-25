După o perioadă cu temperaturi mai ridicate pentru această perioadă a anului, vremea ar putea începe să se răcească treptat în a doua jumătate a lunii noiembrie. Potrivit prognozei EaseWeather, în Predeal sunt așteptate ninsori în intervalul 16-30 noiembrie, iar temperaturile ar urma să ajungă până la zero grade Celsius spre finalul lunii.

Potrivit datelor publicate de EaseWeather, în prima jumătate a lunii noiembrie, vremea din Predeal ar urma să alterneze între perioade cu cer noros, precipitații și temperaturi care pot ajunge la 10 grade Celsius.

Începând cu 16 noiembrie, prognoza indică precipitații sub formă de ninsoare în fiecare zi, până pe 30 noiembrie inclusiv, ceea ce înseamnă un interval de 15 zile consecutive.

Pentru 16 noiembrie este estimată o temperatură de 6 grade Celsius, iar pe 17 noiembrie valoarea ar putea ajunge la 9 grade. În zilele următoare, temperaturile indicate sunt de 5 grade pe 18 noiembrie, 2 grade pe 19 noiembrie și 6 grade pe 20 noiembrie.

Datele afișate de platformă indică o scădere a temperaturilor în ultima parte a lunii noiembrie. Pe 22 noiembrie sunt prognozate 5 grade Celsius, iar pe 23 noiembrie, 3 grade.

Pentru 24 și 25 noiembrie, prognoza indică 4 grade Celsius. Aceeași valoare apare și pentru 26 noiembrie, în timp ce pe 27 noiembrie temperatura ar putea ajunge la zero grade.

În ultimele trei zile ale lunii, valorile estimate sunt de 3 grade Celsius pe 28 noiembrie și de 2 grade pe 29 și 30 noiembrie. Calendarul EaseWeather afișează simboluri asociate ninsorilor pe întreaga perioadă cuprinsă între 16 și 30 noiembrie.

ANM a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea până pe 23 noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 26 octombrie – 23 noiembrie 2026. Estimările meteorologilor arată că temperaturile vor fi apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă în prima săptămână, după care vor coborî ușor sub mediile climatologice. În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile estimate se vor menține, în general, în jurul celor normale pentru sfârșitul toamnei.

În ultima săptămână din octombrie și primele zile din noiembrie, temperaturile medii vor rămâne în apropierea valorilor specifice perioadei, pe întreg teritoriul țării.

Precipitațiile vor fi mai puține decât în mod obișnuit în regiunile intracarpatice, în special în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali. În celelalte zone ale României, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile normale.

În intervalul 2-9 noiembrie, valorile medii ale temperaturii aerului vor fi ușor mai mici decât cele obișnuite pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

În schimb, regimul precipitațiilor nu va înregistra abateri importante, cantitățile estimate urmând să se încadreze în limitele normale pentru această săptămână, indiferent de regiune.

Vremea va fi mai rece decât normalul între 9 și 16 noiembrie

Pentru săptămâna 9-16 noiembrie, ANM estimează temperaturi medii ușor sub valorile climatologice specifice perioadei. Această tendință este anticipată pentru toate regiunile țării.

În privința precipitațiilor, meteorologii se așteaptă la cantități apropiate de cele obișnuite pentru mijlocul lunii noiembrie, fără diferențe regionale semnificative în estimările prezentate.

În ultima săptămână a intervalului analizat, mediile termice sunt estimate să se apropie de valorile caracteristice perioadei, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, apropiate de normalul climatologic în toate regiunile, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie.