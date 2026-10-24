Vremea va rămâne relativ caldă în România în acest weekend, când temperaturile maxime vor ajunge la 21 de grade Celsius, însă începutul săptămânii viitoare va aduce o răcire treptată. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile vor scădea în mai multe regiuni, iar ploile vor deveni tot mai probabile spre finalul lunii octombrie. La munte sunt așteptate și episoade de lapoviță și ninsoare.

În București, maximele vor ajunge la 18-19 grade în primele zile ale intervalului, după care vor coborî treptat. Spre finalul săptămânii viitoare, valorile termice nu vor mai depăși 13-15 grade, iar probabilitatea de ploaie va crește.

Vremea se va încălzi ușor în majoritatea regiunilor, cu temperaturi maxime cuprinse între 12 grade în nord-estul Moldovei și 21 de grade în Banat.

În cea mai mare parte a Moldovei și în nordul Dobrogei, cerul va fi predominant noros, iar pe arii restrânse vor apărea ploi slabe, cu acumulări de apă sub 2 litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, însă în centrul și sudul teritoriului vor persista local norii joși, iar izolat va apărea burnița.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge 40-50 km/h.

Temperaturile minime vor coborî până la -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la aproximativ 12 grade pe litoral. Ceața, uneori însoțită de burniță, va fi prezentă dimineața și noaptea, mai ales în vestul, sudul și centrul țării.

În București, temperatura maximă va fi de 17-18 grade, iar minima se va situa între 6 și 8 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate dimineața și în a doua parte a nopții, când se va forma ceață și va fi posibilă burnița.

Valorile termice vor rămâne apropiate de cele din ziua precedentă, iar vremea se va menține relativ caldă pentru această perioadă a anului în unele regiuni. Maximele vor fi cuprinse între 14 grade în Transilvania și 21 de grade în sudul Munteniei.

În Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, cerul va fi parțial noros, iar izolat va apărea burnița. În celelalte regiuni, vremea va fi în general variabilă, însă norii se vor înmulți în a doua parte a nopții în vestul și nord-vestul țării.

În Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei sunt așteptate ploi slabe, cu acumulări de 1-3 litri pe metru pătrat. Spre sfârșitul intervalului, pe crestele din nordul Carpaților Orientali sunt posibile ninsori slabe.

Vântul va avea intensificări în sudul Banatului și pe crestele montane, unde rafalele pot ajunge la 40-50 km/h. Temperaturile minime vor oscila între -2 grade în estul Transilvaniei și 11 grade pe litoral.

În Capitală, maxima va ajunge la 18-19 grade, iar minima va fi de 6-8 grade. Dimineața și noaptea vor apărea nori joși și ceață, fiind posibilă și burnița.

Începutul săptămânii va aduce o scădere a temperaturilor în regiunile vestice, nordice și centrale. În restul țării, valorile termice vor rămâne apropiate de cele înregistrate duminică.

Cerul va fi temporar noros, iar în jumătatea de nord a țării și la munte vor apărea, pe arii restrânse, ploi slabe. Cantitățile de apă vor fi de 1-5 litri pe metru pătrat.

La altitudini de peste 1.500 de metri sunt așteptate temporar precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul se va intensifica pe crestele montane, unde rafalele vor atinge 60-70 km/h. Intensificări vor apărea și în sudul Banatului și vestul Olteniei, cu viteze de 35-40 km/h.

Maximele vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade, iar minimele se vor situa între -3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 11 grade pe litoral.

În București, temperatura maximă va ajunge la 18-19 grade, iar minima va fi de 7-9 grade. Dimineața se va forma ceață, după care cerul va deveni variabil. În a doua parte a nopții vor apărea din nou înnorări.

Temperaturile vor scădea și în regiunile extracarpatice, iar valorile termice se vor apropia, în general, de cele normale pentru această perioadă a anului.

Maximele vor fi cuprinse între 11 și 19 grade, în timp ce minimele se vor situa între -1 și 10 grade, cu valori mai scăzute în zonele depresionare.

În sudul țării, precum și în Carpații Meridionali și Orientali, cerul va avea înnorări temporare și, izolat, va ploua slab. Cantitățile de precipitații vor fi sub 3 litri pe metru pătrat.

La altitudini de peste 1.700 de metri sunt posibile precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe litoral, unde rafalele pot ajunge la 40-50 km/h. Ceața se va forma pe arii restrânse dimineața și noaptea.

În București, vremea se va răci ușor, iar maxima va coborî la 16-17 grade. Minima va fi de 4-7 grade, iar cerul va prezenta înnorări temporare.

Regimul termic nu va înregistra schimbări importante față de ziua precedentă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 19 grade, iar minimele se vor situa, în cea mai mare parte a țării, între 1 și 9 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în regiunile nordice și nord-estice. În sud-estul țării sunt posibile intensificări ale vântului, iar ceața va apărea pe arii restrânse.

În București, maximele vor ajunge la 16-18 grade, iar minimele vor fi de 4-7 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea va deveni mai închisă, cu o probabilitate ridicată de înnorări în cea mai mare parte a țării. Ploile vor apărea pe arii restrânse și vor avea, în general, cantități reduse.

Vântul ar putea avea intensificări în zonele montane, în regiunile estice și în extremitatea de sud-vest a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 19 grade, iar minimele se vor situa predominant între 1 și 9 grade. Pe alocuri se va forma ceață.

În Capitală, probabilitatea de înnorări și ploi va crește. Temperatura maximă va fi de 16-18 grade, iar minima va oscila între 6 și 8 grade. Spre finalul intervalului, va fi posibilă apariția ceții.

Ultima zi de vineri din octombrie va aduce o nouă scădere a temperaturilor și o probabilitate ridicată de precipitații în mai multe regiuni.

Maximele vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar minimele se vor situa, în cea mai mare parte a țării, între 0 și 8 grade. Meteorologii estimează că înnorările și ploile vor fi mai frecvente, în timp ce pe crestele montane vor exista condiții pentru ninsori.

Vântul va sufla slab și moderat, cu posibile intensificări în sud-estul teritoriului. Ceața va apărea pe suprafețe restrânse.

În București, probabilitatea de ploaie va rămâne ridicată. Maximele vor coborî la 13-15 grade, iar minimele vor fi de 4-6 grade. Vântul va sufla în general moderat.

Potrivit tendinței meteorologice estimate de ANM pentru intervalul 31 octombrie, ora 08:00 – 3 noiembrie, ora 08:00, temperaturile vor continua să scadă ușor în cea mai mare parte a țării.

Probabilitatea de precipitații va rămâne ridicată, ceea ce indică menținerea unei perioade cu vreme instabilă la trecerea dintre lunile octombrie și noiembrie.

În București, temperaturile vor varia de la o zi la alta, însă tendința generală va fi de răcire. Și în Capitală, ploile vor rămâne probabile.