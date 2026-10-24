Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă dimineață mai multe atenționări nowcasting Cod galben de ceață, care vizează localități din centrul, sudul și nordul țării. Fenomenul reduce vizibilitatea sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri, ceea ce poate îngreuna circulația rutieră.

Avertizările sunt valabile în intervale diferite, până la orele 9:00 și 10:00, în funcție de zonele afectate. Meteorologii anunță că ceața, uneori însoțită de burniță, va continua să apară și pe parcursul zilei, mai ales în regiunile centrale, vestice și sudice.

Ceața afectează localități din Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud

Până la ora 9:00, atenționarea meteorologică vizează mai multe localități din județele Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud.

În județul Cluj, localitățile vizate sunt Câmpia Turzii, Viișoara, Tritenii de Jos, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Mociu, Călărași, Cămărașu, Căianu, Cătina, Țaga, Suatu, Sânmărtin, Geaca, Pălatca, Buza și Ploscoș.

În Bistrița-Năsăud, avertizarea se aplică în Teaca, Lechința, Chiochiș, Șieu, Matei, Șieuț, Mărișelu, Galații Bistriței, Urmeniș, Budești, Monor, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie și Silivașu de Câmpie.

Până la ora 10:00, ceața va afecta și localități din județele Alba, Covasna, Brașov, Mureș, Harghita și Sibiu, dar și din Ialomița, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Olt și Dolj.

În zonele vizate, vizibilitatea poate scădea semnificativ, iar șoferii trebuie să adapteze viteza la condițiile de drum și să folosească în mod corespunzător luminile autovehiculelor.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării. În Moldova și în jumătatea de nord a Dobrogei, cerul va fi predominant noros, iar pe suprafețe restrânse sunt posibile ploi slabe, cu cantități de apă sub 2 litri pe metru pătrat.

În celelalte regiuni, cerul va fi variabil. Totuși, în prima parte a zilei, în centrul și sudul țării vor persista local norii joși, iar pe alocuri va apărea burnița.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde rafalele pot atinge 40-50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 12 grade în nord-estul Moldovei și 21 de grade în Banat. Minimele vor coborî până la -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 12 grade pe litoral.

Meteorologii avertizează că ceața asociată cu burniță va apărea dimineața și, mai ales, noaptea, pe arii relativ extinse în vestul, sudul și centrul țării, precum și izolat în celelalte regiuni.

Duminică, regimul termic va fi asemănător celui din ziua precedentă. În Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, cerul va fi parțial noros, iar pe alocuri se va semnala burniță.

În restul țării, cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate în a doua parte a nopții în regiunile vestice și nord-vestice. În Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei sunt posibile ploi slabe, cu acumulări de 1-3 litri pe metru pătrat.

Spre sfârșitul intervalului, pe crestele din nordul Carpaților Orientali ar putea apărea ninsori slabe.

Vântul va avea intensificări în sudul Banatului și pe crestele montane, unde rafalele pot ajunge la 40-50 km/h.

Maximele vor fi cuprinse între 14 grade în Transilvania și 21 de grade în sudul Munteniei, iar minimele se vor situa între -2 grade în estul Transilvaniei și 11 grade pe litoral.

Ceața însoțită de burniță va fi prezentă dimineața și noaptea, local în vestul, centrul și sudul țării și izolat în celelalte regiuni.