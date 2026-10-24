Prognoza meteo pentru sâmbătă, 24 octombrie 2026, indică o încălzire ușoară a vremii în majoritatea regiunilor României. Potrivit datelor ANM, în Moldova și Dobrogea sunt așteptate ploi slabe, în timp ce în vestul, sudul și centrul țării se va forma ceață, local însoțită de burniță. Temperaturile maxime vor ajunge la 21 de grade Celsius.

În cea mai mare parte a Moldovei și în nordul Dobrogei, cerul va rămâne predominant acoperit de nori. Pe suprafețe restrânse sunt prognozate ploi slabe, iar cantitățile de apă acumulate nu vor depăși 2 litri pe metru pătrat.

În restul țării, cerul va fi variabil. Totuși, în primele ore ale zilei, în regiunile centrale și sudice vor exista zone în care norii de altitudine joasă vor persista. Izolat, aceștia pot aduce și burniță.

Vântul va avea intensitate slabă și moderată în majoritatea regiunilor. Excepție va face sudul Banatului, unde sunt posibile intensificări temporare, cu rafale care vor atinge viteze de 40–50 km/h.

Valorile termice diurne vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade Celsius. Cele mai scăzute maxime sunt așteptate în nord-estul Moldovei, în timp ce în Banat temperaturile vor urca până la 21 de grade.

Pe timpul nopții, diferențele termice dintre regiuni vor fi importante. În depresiunile Carpaților Orientali, minimele pot coborî până la -4 grade Celsius, în timp ce pe litoral se vor înregistra aproximativ 12 grade.

Conform prognozei meteo, ceața va apărea în special dimineața, dar va deveni mai frecventă în cursul nopții. Fenomenul va afecta local vestul, sudul și centrul țării, în timp ce în celelalte regiuni se va manifesta izolat. În unele zone, ceața va fi însoțită de burniță.

În Capitală, vremea se va încălzi ușor comparativ cu ziua precedentă. Temperatura maximă va ajunge la 17–18 grade Celsius, iar pe timpul nopții valorile vor coborî până la 6–8 grade.

Cerul va fi variabil, însă înnorările vor deveni mai accentuate în prima parte a zilei și în a doua jumătate a nopții. În aceste intervale se va putea forma ceață, iar trecător vor exista condiții de burniță.

Vântul va sufla slab. Presiunea atmosferică va înregistra o ușoară scădere, dar se va menține influența câmpului anticiclonic.

În zonele montane, prognoza meteo indică o creștere ușoară a temperaturilor, mai ales pe parcursul zilei.

Cerul va avea înnorări temporare, însă șansele de precipitații vor fi reduse. În cazul în care vor apărea, acestea se vor semnala izolat și vor fi slabe cantitativ.

Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără intensificări importante menționate în prognoză.