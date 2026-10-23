Temperaturile din România vor coborî ușor sub valorile obișnuite în primele două săptămâni din noiembrie, în timp ce precipitațiile vor rămâne, în general, apropiate de mediile climatologice. Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), pentru intervalul 26 octombrie – 23 noiembrie 2026, ultima săptămână din octombrie va aduce temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Estimările indică o răcire moderată la nivelul întregii țări în intervalele 2–9 noiembrie și 9–16 noiembrie. În privința precipitațiilor, principala abatere este așteptată în ultima săptămână din octombrie și la începutul lui noiembrie, când unele regiuni vor înregistra cantități sub cele obișnuite.

În perioada 26 octombrie – 2 noiembrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele specifice sezonului, pe întreg teritoriul României. Prognoza nu indică, la nivelul mediilor săptămânale, abateri termice importante față de valorile climatologice.

Situația precipitațiilor va fi însă diferită în funcție de regiune. Cantitățile de apă vor fi deficitare în zonele intracarpatice, în special în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali.

În restul țării, precipitațiile sunt estimate să se situeze în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

Prima jumătate a lunii noiembrie va aduce temperaturi medii ușor mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă, potrivit estimărilor ANM.

În săptămâna 2–9 noiembrie, această tendință este prognozată pentru toate regiunile țării. Același regim termic este estimat și pentru intervalul 9–16 noiembrie, când mediile temperaturilor vor rămâne ușor sub valorile climatologice.

Abaterile prognozate sunt moderate și se referă la mediile săptămânale. Ele nu înseamnă că temperaturile vor fi permanent scăzute în fiecare zi sau că vor lipsi perioadele mai calde.

În ambele săptămâni, cantitățile de precipitații sunt estimate să fie apropiate de cele normale la nivelul întregii țări.

În ultima săptămână inclusă în prognoză, între 16 și 23 noiembrie, temperaturile medii ar urma să revină la valori apropiate de cele specifice perioadei, în toate regiunile României.

Nici în privința precipitațiilor nu sunt anticipate abateri importante față de mediile climatologice. Cantitățile estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale la nivel național.

Prin urmare, prognoza pentru a doua jumătate a lunii noiembrie indică o evoluție termică apropiată de tiparul obișnuit al sezonului, după cele două săptămâni cu temperaturi medii ușor mai scăzute.

Estimările pentru următoarele patru săptămâni conturează trei tendințe principale: temperaturi apropiate de normal la sfârșitul lunii octombrie, o perioadă mai rece decât media în primele două săptămâni din noiembrie și revenirea la valori termice obișnuite în intervalul 16–23 noiembrie.

În ceea ce privește precipitațiile, deficitul este prognozat în special pentru anumite regiuni intracarpatice în prima săptămână analizată. Ulterior, cantitățile de apă ar urma să se mențină în jurul valorilor normale în toate regiunile.

Prognoza săptămânală oferă o imagine de ansamblu asupra tendințelor meteorologice și nu stabilește cu precizie vremea din fiecare zi. Pentru decizii care depind de condițiile locale, sunt relevante și prognozele pe termen scurt, actualizate de ANM.