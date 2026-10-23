Prognoza meteo, 23 octombrie. Schimbări meteorologice semnificative afectează o mare parte din România, aducând scăderi de temperatură, precipitații și intensificări ale vântului. În jumătatea estică a teritoriului, valorile termice diurne sunt în scădere, iar cerul rămâne acoperit de nori pe parcursul întregii zile, conform ANM.

Ploile își fac simțită prezența în Dobrogea, precum și în cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei. De asemenea, precipitații vor apărea local în Transilvania și pe arii restrânse în Oltenia. La altitudini mari în zonele montane sunt așteptate precipitații mixte.

În regiunile sud-estice, ploile pot lua aspect de aversă și pot fi însoțite izolat de descărcări electrice. Cantitățile de apă acumulate vor atinge local 10…15 l/mp, iar pe suprafețe izolate pot depăși 20 l/mp, în special în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură.

În restul regiunilor, regimul termic rămâne apropiat de cel din ziua precedentă, iar cerul va fi temporar variabil. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă pe parcursul zilei sunt prognozate intensificări temporare în sud-vest și est, unde vitezele vor atinge 40…50 km/h. La munte, în special pe creste, rafalele vor depăși 70 km/h.

Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 11 și 21 de grade, cele mai ridicate valori fiind înregistrate în Oltenia. Temperaturile minime vor coborî până la -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și vor ajunge până la 11 grade pe litoral. În orele dimineții și ale nopții, pe alocuri se va semnala ceață și izolat burniță.

În București, vremea intră într-un proces de răcire și devine în general închisă. Pe parcursul zilei vor fi perioade cu ploaie, fiind estimate cantități de apă de 10…15 l/mp.

În cursul nopții este favorizată formarea ceții, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă în Capitală se va situa între 14 și 16 grade, în timp ce minima va coborî la valori cuprinse între 6 și 8 grade.