Administrația Națională de Meteorologie anunță o schimbare semnificativă a vremii, caracterizată prin persistența nebulozității și precipitații extinse în mai multe regiuni ale țării.

Conform datelor furnizate de ANM, nebulozitatea va fi persistentă și va ploua în Crișana, Maramureș și Transilvania, unde se vor acumula cantități de apă de 5…8 l/mp și izolat de peste 10 l/mp în zonele montane și submontane aferente. În celelalte regiuni, cerul va fi temporar noros, iar ploi slabe se vor semnala pe arii mai restrânse, cu valori de 1…4 l/mp.

La munte, în special la altitudini de peste 1500 de metri, aspectul toamnei se va schimba radical, deoarece ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În aceste zone se va depune un strat de zăpadă estimat în general între 5 și 10 centimetri.

Regimul termic va înregistra contraste semnificative între regiunile vestice și cele din sud-estul teritoriului, fiind însoțit de intensificări ale vântului în anumite zone geografice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, unde se vor atinge viteze de 60…70 km/h. De asemenea, rafale de 35…45 km/h se vor înregistra în Banat, vestul și sudul Olteniei, precum și în sudul Transilvaniei.

Valorile termice maxime vor varia considerabil, fiind cuprinse între 9 grade în vestul Transilvaniei și 20 de grade în sud-estul Munteniei. Temperaturile minime se vor situa în general între 3 și 12 grade, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze pe litoral. Totodată, mai ales în orele dimineții, va fi ceață local în regiunile extracarpatice și în zonele depresionare din estul și sud-estul Transilvaniei, fenomen care izolat va fi asociat cu burniță.

Capitala va resimți din plin efectele acestei mase de aer rece, trecând de la nebulozitate matinală la ploi slabe spre finalul intervalului.

În București, nebulozitatea stratiformă și ceața vor persista la începutul zilei, după care cerul va deveni temporar noros. Spre seară și pe parcursul nopții, trecător va ploua slab, cu cantități de 1…3 l/mp, iar vântul va sufla slab până la moderat. Termometrele vor indica o temperatură maximă de 16…17 grade, în timp ce minima va coborî până la 7…9 grade.

Pentru ziua de mâine, meteorologii avertizează că vremea va fi predominant închisă în jumătatea de sud-est a teritoriului. Aici, nebulozitatea va persista în cea mai mare parte a intervalului, iar cu o probabilitate destul de mare, ploile se vor semnala pe arii relativ extinse, în special începând cu orele după-amiezii. În Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și zona Carpaților de Curbură, cantitățile de apă ar putea depăși 10…15 l/mp.

În restul țării, cerul va fi temporar noros, iar ploi slabe de 1…3 l/mp se vor semnala izolat, mai ales la începutul intervalului. În zona montană înaltă, la altitudini de peste 1700 de metri, precipitațiile vor lua forma lapoviței și a ninsorii, favorizând depunerea unui nou strat local de zăpadă. Vântul va prezenta intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, cu viteze de 40…50 km/h, în timp ce pe crestele montane, în special în Carpații de Curbură și estul Carpaților Meridionali, rafalele vor ajunge la 60…70 km/h.