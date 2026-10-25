Republica Moldova. Nivelul apei în Nistru s-a îmbunătățit considerabil în ultima săptămână, după ploile înregistrate în Republica Moldova și Ucraina. Debitul deversărilor a ajuns la 60 de metri cubi pe secundă, față de aproximativ 30 de metri cubi pe secundă la începutul săptămânii. Creșterea nivelului apei este vizibilă în special în nordul Republicii Moldova. Totuși, evoluția în perioada următoare va depinde de cantitatea de precipitații din bazinul superior al fluviului.

Creșterea nivelului apei a început pe 18 octombrie, după precipitațiile înregistrate în ultimele zile, în special în vestul Ucrainei. De acolo provine cea mai mare parte a apei care alimentează Nistrul.

Într-un videoclip publicat sâmbătă, 24 octombrie, pe rețelele sociale, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a explicat că debitul deversărilor a crescut treptat. Dacă la începutul săptămânii acesta era de aproximativ 30 de metri cubi pe secundă, ulterior a ajuns la 40 și apoi la 55 de metri cubi pe secundă.

„Datorită precipitațiilor înregistrate pe teritoriul Ucrainei, dar și celor din nordul țării, nivelul apei a început să crească începând cu data de 18 octombrie. Astfel, începând cu data de 22 octombrie, deversările au ajuns la un debit de 60 m³/s. Menționez că și în perioada următoare, acestea vor depinde de precipitațiile din vestul Ucrainei”, a menționat Hajder.

Începând cu 22 octombrie, debitul a ajuns la 60 de metri cubi pe secundă.

Ministrul Mediului a precizat că evoluția confirmă influența condițiilor meteorologice asupra nivelului apei. Situația rămâne însă dependentă de precipitațiile din bazinul superior al Nistrului.

Problemele legate de nivelul scăzut al Nistrului s-au accentuat în septembrie, pe fondul secetei și al precipitațiilor insuficiente din Ucraina.

În primele 20 de zile ale lunii, în lacul de acumulare Novodnistrovsk intrau, în medie, doar 23 de metri cubi de apă pe secundă. În același timp, deversările ajungeau la 60 de metri cubi pe secundă.

Diferența dintre cantitatea de apă care intra în lac și volumul evacuat a dus la reducerea rezervelor cu aproximativ 63 de milioane de metri cubi.

Spre sfârșitul lunii septembrie, nivelul lacului a coborât sub pragul critic de 111 metri. Autoritățile au avertizat atunci că situația s-ar putea agrava dacă precipitațiile vor continua să fie insuficiente.

În octombrie, debitul Nistrului a continuat să scadă. Autoritățile au fost nevoite să ia măsuri pentru a conserva rezervele de apă și a menține alimentarea populației.

Pe 13 octombrie, deversările de la Hidrocentrala Dubăsari au fost reduse de la 42 la 32 de metri cubi pe secundă.

Câteva zile mai târziu, stația de captare de la Vadul lui Vodă, care alimentează municipiul Chișinău, a ajuns aproape de limita de funcționare. Pentru a menține captarea apei, a fost necesară utilizarea unor pompe suplimentare.

Situația a început să se îmbunătățească după ploile din 18 octombrie. Creșterea debitului s-a resimțit mai întâi în nordul Republicii Moldova. Volumele suplimentare de apă erau așteptate să ajungă în zona lacului Dubăsari pe 23–24 octombrie.

Republica Moldova se află în stare de urgență în domeniile energetic și hidrologic din 26 septembrie, pentru o perioadă de 60 de zile.