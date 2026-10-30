Prognoza meteo pentru vineri, 30 octombrie 2026, indică o zi cu cer predominant noros și precipitații în mai multe zone ale României. Potrivit ANM, ploile se vor extinde în special în timpul nopții, în Oltenia, Muntenia și în unele zone din Transilvania și Maramureș. La munte, peste 1.800 de metri altitudine, sunt așteptate lapoviță și ninsoare, în timp ce temperaturile maxime vor ajunge la 18 grade.

La munte, la altitudini mai mari de 1.800 de metri, vor apărea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile nu vor înregistra modificări importante față de ziua precedentă, maximele urmând să se situeze între 9 și 18 grade.

Vineri, cerul va fi mai mult noros în majoritatea regiunilor, iar precipitațiile vor apărea în mai multe etape. Pe parcursul zilei, ploile vor fi semnalate în special în sudul țării și în zonele montane, însă numai pe arii restrânse. Situația se va schimba în timpul serii și al nopții, când precipitațiile vor deveni mai extinse.

Cele mai mari suprafețe afectate de ploi vor fi în Oltenia și Muntenia. Local, va ploua și în Transilvania și Maramureș, în timp ce în celelalte regiuni precipitațiile vor fi izolate. Cantitățile de apă estimate sunt cuprinse, în general, între 2 și 8 litri pe metru pătrat.

Izolat, acumulările pot depăși 10–15 litri pe metru pătrat, în special în Oltenia și în vestul Munteniei. Vântul va sufla slab până la moderat în cea mai mare parte a țării, dar va avea unele intensificări în regiunile estice.

În aceste zone, rafalele pot atinge 40–50 km/h, iar pe litoral vitezele pot fi ușor mai ridicate. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 18 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la valori cuprinse între 4 și 10 grade. În anumite zone se va forma ceață.

În Capitală, ziua de vineri va fi caracterizată de cer acoperit și temperaturi specifice sfârșitului de octombrie. Norii vor persista pe parcursul zilei, iar precipitațiile sunt așteptate în special în timpul serii și al nopții.

Va ploua temporar și slab, cantitățile de apă urmând să fie cuprinse între 2 și 5 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante. Temperatura maximă în București va ajunge la aproximativ 13 grade Celsius, iar în timpul nopții valorile vor coborî până la 8–10 grade.

În zonele montane, vremea va rămâne predominant închisă, fără diferențe termice importante față de intervalul anterior. Pe parcursul zilei, precipitațiile vor apărea pe suprafețe restrânse, însă în timpul nopții vor cuprinde cea mai mare parte a regiunilor montane.

La altitudini de peste 1.800 de metri, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, de 2–8 litri pe metru pătrat.

În Carpații Meridionali, izolat, se pot acumula peste 10–15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea masivelor montane.