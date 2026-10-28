Primăria Capitalei a anunțat că au început lucrările de instalare a iluminatului festiv pe principalele bulevarde din București. Aproximativ șase milioane de luminițe vor împodobi orașul în această iarnă, urmând să fie aprinse odată cu deschiderea Târgului de Crăciun.

Aprinderea instalațiilor este programată pentru 27 noiembrie, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției.

Montarea decorațiunilor de Crăciun a început luni seară, echipele Companiei Municipale Iluminat Public București urmând să instaleze, în mai multe etape, ornamentele pe arterele importante ale Capitalei.

Primăria București a anunțat că vor fi utilizate instalațiile pe care compania le are deja în depozite, fără să fie necesară achiziționarea altora pentru lucrările anunțate.

„6 milioane de luminiţe vor împodobi, în această iarnă, principalele bulevarde ale Capitalei! Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti a început, de luni seara, să monteze instalaţiile pe care le deţine deja în depozite. Vom avea plase, şiruri de lumini, ţurţuri strălucitori şi globuri gigant, de 80 cm diametru”, anunță Primăria București într-o postare pe Facebook.

Primele lucrări au fost efectuate în nopțile de luni și marți, pe bulevardul Lascăr Catargiu și pe Șoseaua Kiseleff. Montarea instalațiilor continuă miercuri noaptea, tot pe Șoseaua Kiseleff.

În perioada următoare, echipele vor ajunge și în alte zone ale orașului. Printre arterele incluse în program se numără Șoseaua Aviatorilor, Calea Victoriei, bulevardul Regina Elisabeta, bulevardul Magheru și bulevardul I.C. Brătianu.

De asemenea, ornamentele festive vor fi instalate în Piața Romană și în Piața Constituției.

Potrivit municipalității, muncitorii desfășoară activitățile în timpul nopții, pentru a evita perturbarea circulației rutiere pe bulevardele unde sunt montate decorațiunile.

Iluminatul festiv din Capitală va fi pornit în seara zilei de 27 noiembrie 2026, dată la care este programată și deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției.

Bucureștenii vor putea vedea instalațiile luminoase până în luna ianuarie 2027, după sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul.

„Feeria va începe în seara de 27 noiembrie, când deschidem Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei. Şi va dura până în ianuarie, după Sf. Ion”, au mai transmis oficialii Primăriei București.