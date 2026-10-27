Se schimbă regulile pentru trotinetele electrice. Consiliul General al Municipiului București a aprobat un regulament pentru serviciile de închiriere a trotinetelor electrice, cu 44 de voturi pentru și trei abțineri. Noile prevederi stabilesc vârsta minimă de 18 ani pentru utilizatori, limitează circulația și parcarea în anumite zone ale Capitalei și introduc sancțiuni pentru operatorii care nu respectă obligațiile.

Regulamentul propus de Primăria Capitalei se aplică exclusiv trotinetelor electrice puse la dispoziție prin platforme și aplicații de închiriere. Vehiculele deținute de persoane fizice nu intră sub incidența noilor prevederi, însă utilizatorii acestora trebuie să respecte în continuare regulile stabilite prin Codul rutier.

Actul normativ stabilește atât condițiile în care companiile pot desfășura activități de închiriere pe domeniul public, cât și obligațiile privind utilizarea, parcarea și relocarea trotinetelor.

Potrivit regulamentului aprobat, utilizatorii trotinetelor închiriate nu vor mai putea circula pe trotuare, cu excepția porțiunilor unde există piste special amenajate.

Restricțiile se aplică și aleilor din parcuri, grădinilor publice și spațiilor destinate exclusiv pietonilor.

Pe străzile unde sunt amenajate piste pentru biciclete, deplasarea cu trotineta electrică va trebui făcută obligatoriu pe acestea. În absența unei piste, circulația va fi permisă numai pe drumurile unde viteza maximă admisă pentru autovehicule este de 50 km/h.

Regulamentul interzice și o serie de comportamente în timpul deplasării, precum utilizarea telefonului mobil sau a căștilor audio, depășirea autovehiculelor aflate în mers și transportarea a două persoane pe aceeași trotinetă.

Pentru Centrul Vechi al Capitalei sunt prevăzute restricții suplimentare. Companiile care oferă servicii de închiriere vor avea obligația să limiteze, prin intermediul aplicațiilor, posibilitatea de circulație și parcare în această zonă.

Regulamentul stabilește și locurile în care utilizatorii nu vor putea lăsa trotinetele după încheierea curselor.

Parcarea va fi interzisă în stațiile mijloacelor de transport public, pe trecerile pentru pietoni, în intersecții și la mai puțin de cinci metri de acestea. De asemenea, trotinetele nu vor putea fi abandonate pe spațiile verzi sau pe locurile de parcare destinate autoturismelor.

Pe trotuare, staționarea va fi permisă doar dacă lățimea acestora este de minimum doi metri și rămâne disponibil un culoar continuu de cel puțin 1,5 metri pentru circulația pietonilor.

Companiile vor trebui să intervină și atunci când vehiculele sunt lăsate în locuri nepermise. După primirea unei notificări din partea autorităților, operatorii vor avea la dispoziție cel mult 120 de minute pentru mutarea trotinetelor. În situațiile în care acestea împiedică accesul sau reprezintă un pericol imediat, relocarea va trebui realizată fără întârziere.

Noile prevederi stabilesc și condițiile financiare pentru companiile care vor să ofere servicii de închiriere a trotinetelor electrice în București. Fiecare operator va trebui să achite o taxă anuală de autorizare în valoare de 5.000 de lei. Separat, pentru fiecare trotinetă activă pe domeniul public va fi perceput un tarif de 0,75 lei pe zi.

Nerespectarea anumitor obligații prevăzute de regulament va putea fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei.

Cele mai mari sancțiuni sunt rezervate companiilor care desfășoară activitatea fără autorizație valabilă sau continuă să opereze după suspendarea acesteia. În asemenea situații, amenzile vor fi cuprinse între 8.000 și 10.000 de lei.

Regulamentul urmează să intre în vigoare la 60 de zile de la aprobare.