Ministerul Dezvoltării anunță că România a depășit obiectivele stabilite prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru investițiile în mobilitate urbană.

Potrivit instituției, au fost finalizați peste 1.100 de kilometri de piste pentru biciclete și implementate 535 de sisteme inteligente destinate transportului public.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, susține că țintele asumate prin PNRR pentru proiectele aflate în responsabilitatea ministerului au fost atinse și chiar depășite.

Investițiile au vizat infrastructura pentru transport public verde, digitalizarea mobilității urbane și dezvoltarea rețelelor dedicate bicicletelor.

În cazul sistemelor inteligente de transport, obiectivul stabilit prin PNRR era de 491 de sisteme.

Conform datelor raportate de beneficiari în platforma pusă la dispoziție de Ministerul Dezvoltării, au fost implementate 535, ceea ce reprezintă aproximativ 9% peste ținta inițială. Investiția a fost declarată finalizată în cadrul celei de-a cincea cereri de plată.

Un rezultat și mai important a fost raportat în ceea ce privește infrastructura pentru biciclete. După reintroducerea în finanțarea PNRR, în 2026, a contractelor care aveau un grad de execuție de peste 90%, au fost finalizați 1.147 de kilometri de piste, în condițiile în care ținta era de 644 de kilometri.

Astfel, obiectivul pentru acest tip de infrastructură a fost depășit cu aproximativ 78%. La rețeaua realizată se adaugă alți 236 de kilometri de trasee cicloturistice, amenajate în județele Bihor și Harghita, pe bazinele hidrografice Crișuri și Olt.

Cseke Attila afirmă că investițiile ar urma să contribuie la dezvoltarea unor localități mai bine conectate, la o gestionare mai eficientă a traficului și la crearea unor alternative de transport mai puțin poluante.

Ministrul consideră că proiectele reprezintă un pas spre dezvoltarea unor „orașe inteligente”, în care mobilitatea alternativă poate contribui la creșterea calității vieții.