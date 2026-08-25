În contextul discuțiilor legate de situația consilierilor care ar putea ajunge în incompatibilitate, ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, susține că interpretarea este greșită și că nu există un astfel de risc. Acesta afirmă că Ministerul Dezvoltării a elaborat un material de specialitate pentru clarificarea situației, iar documentul a fost validat și de Agenția Națională de Integritate. Concluzia acestuia este că statutul de consilier local sau județean nu este incompatibil cu cel de personal contractual din administrația publică.

Cseke Attila a explicat că modificările recente ale Codului administrativ au generat confuzie în rândul autorităților locale, după apariția unei interpretări potrivit căreia personalul contractual din administrația publică nu mai poate ocupa simultan o funcție de consilier local sau județean.

„Nu există incompatibilitate între calitatea de consilier judeţean sau consilier local şi calitatea de personal contractuală din administraţie, introdusă în plus prin această nouă modificare a Codului administrativ, faţă de incompatibilităţile care existau până acum”, a declarat ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila.

Potrivit ministrului, problema a pornit de la o interpretare greșită a prevederilor referitoare la incompatibilități. El susține că reglementările aplicabile consilierilor locali și județeni se regăsesc într-un alt articol din legislație decât cel folosit pentru susținerea acestei interpretări.

Pentru a evita apariția unor situații diferite de la o autoritate locală la alta, Ministerul Dezvoltării a pregătit un document destinat clarificării prevederilor legale. Materialul a fost transmis instituțiilor prefectului după ce a primit validarea Agenției Naționale de Integritate.

„În urma solicitărilor care au venit, am întocmit un material de specialitate pe partea de administraţie, care a fost validat şi de Agenţia Naţională de Integritate şi care spune explicit că nu suntem într-o situaţie de incompatibilitate, pentru că regimul incompatibilităţii consilierilor locali sau judeţeni este într-un alt articol decât cel la care s-a făcut referire în acea informaţie incorectă care a circulat în mediul administrative, şi atunci, pentru a avea o corectă abordare şi unitară a problematicii, am trimis instituţiilor prefectului această adresă, prin care s-a interpretat în mod corect din punctul nostru de vedere cu această incompatibilitate”, a menţionat el.

Prin această intervenție, ministerul urmărește ca autoritățile locale să aplice în mod unitar prevederile referitoare la incompatibilități și să nu ia decizii bazate pe interpretări care nu au suport legal.

Ministrul Dezvoltării a subliniat că incompatibilitățile aplicabile aleșilor locali sunt stabilite prin legislație și nu pot fi extinse prin simple interpretări administrative.

Cseke Attila a susținut, de asemenea, că informația privind presupusa incompatibilitate nu a fost lansată de o instituție a statului, fie că este vorba despre un minister sau despre o prefectură. Potrivit acestuia, confuzia s-a răspândit în mediul administrativ fără să existe o asemenea poziție oficială din partea autorităților.

Ministrul le-a transmis reprezentanților administrațiilor locale să verifice informațiile înainte de a le transmite mai departe, mai ales atunci când acestea pot produce consecințe asupra statutului profesional al unor persoane.

„Mesajul meu către autorităţile locale şi către profesioniştii din autorităţile locale este ca întotdeauna, înainte de a da mai departe o informaţie, să verifice şi să ceară un punct de vedere oficial al instituţiilor statului român. (..) În momentul în care am sesizat această provocare, am făcut acest material, care este un material întocmit de specialişti în administraţie”, a mai afirmat Cseke Attila.