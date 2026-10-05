Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat duminică o analiză aprofundată a măsurilor de securitate pentru zborurile internaționale cu destinația Israel, după incidentul de săptămâna aceasta în care un avion Flydubai a fost nevoit să aterizeze de urgență în Arabia Saudită, potrivit agenției Reuters. Autoritățile israeliene verifică eventualele vulnerabilități care ar fi putut permite unui copilot să încerce să provoace prăbușirea aeronavei.

Potrivit biroului premierului, Netanyahu i-a cerut directorului Consiliului Național de Securitate, Shmuel Ben Ezra, să desemneze un responsabil care să efectueze o analiză a tuturor aspectelor privind securitatea aviației civile străine care operează zboruri către Israel. Măsura are loc pe fondul unor întrebări privind verificările de securitate și schimbul de informații dintre autorități.

Incidentul a avut loc miercuri, când un avion al companiei Flydubai, care zbura spre Tel Aviv, a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență în Arabia Saudită.

Potrivit informațiilor prezentate de presa israeliană și citate de AFP, există suspiciunea că unul dintre membrii echipajului, copilotul aeronavei, ar fi încercat să provoace prăbușirea avionului. Intervenția pasagerilor ar fi contribuit la împiedicarea producerii unei tragedii.

Cazul a declanșat întrebări privind modul în care au fost realizate verificările de securitate înainte ca respectiva persoană să ajungă să facă parte din echipajul unui zbor internațional cu destinația Israel.

Guvernul condus de Benjamin Netanyahu este supus unor presiuni politice tot mai mari în urma incidentului. Deputați ai opoziției au solicitat procurorului general să examineze eventualele deficiențe de securitate legate de zborul Flydubai.

Una dintre principalele întrebări este dacă informațiile referitoare la identitatea copilotului au fost transmise autorităților israeliene și, în acest caz, dacă acestea au avut posibilitatea de a verifica antecedentele sale.

Presa israeliană a relatat, de asemenea, că suspectul, care este interogat în Emiratele Arabe Unite, ar fi intenționat să prăbușească avionul pe teritoriul Israelului. Potrivit acelorași informații, acesta ar fi efectuat în ultimele luni mai multe zboruri către Tel Aviv, despre care există suspiciunea că ar fi avut rolul de a recunoaște zona.

Aceste informații nu au fost prezentate în comunicatul oficial al biroului premierului drept concluzii definitive, iar ancheta privind circumstanțele incidentului este în desfășurare.

Anunțul privind analiza ordonată de Netanyahu a fost criticat de liderul opoziției israeliene, Yair Lapid. Acesta a calificat pe platforma X demersul drept o „anchetă de fațadă” și l-a acuzat pe premier că evită asumarea responsabilității.

Lapid a făcut referire și la anchetele privind atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, unul dintre cele mai controversate subiecte politice din Israel în ultimii ani.

Și ministrul Transporturilor, Miri Regev, a fost vizată de criticile opoziției. Regev a anunțat că s-a întâlnit cu ambasadorul Emiratelor Arabe Unite în Israel pentru a discuta despre cooperarea în anchetarea incidentului.

Ministrul a declarat că cele două părți au convenit să continue cooperarea și să consolideze legăturile în domeniul aviației și transporturilor, cu obiectivul de a spori siguranța pasagerilor și a zborurilor.

Incidentul are loc cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 27 octombrie, ceea ce îi conferă și o importantă dimensiune politică.

Gadi Eisenkot, unul dintre principalii rivali ai lui Netanyahu, a criticat la rândul său modul în care guvernul gestionează situația. El a susținut că, într-un guvern care funcționează corespunzător, ministrul Transporturilor ar fi trebuit să își prezinte demisia.

În acest context, analiza ordonată de Netanyahu va trebui să clarifice dacă au existat deficiențe în procedurile de verificare, în transmiterea informațiilor sau în cooperarea dintre autoritățile implicate în securitatea aviației civile.