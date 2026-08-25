Bolojan, acuzat că sacrifică mii de consilieri pentru a-l salva pe Fritz

Tensiunile legate de noua lege privind incompatibilitățile aleșilor locali continuă pe scena politică. Potrivit unor surse politice, premierul demis Ilie Bolojan ar fi intervenit în această după-amiază pentru a bloca o soluție găsită de grupurile parlamentare pentru consilierii locali și județeni care riscă să intre în incompatibilitate. Sursele susțin că soluția fusese discutată și agreată de lideri parlamentari ai PSD și UDMR, prin intermediul lui Gabriel Andronache, însă demersul ar fi fost oprit după intervenția lui Ilie Bolojan.

Condiția pentru susținerea soluției ar fi fost ca PSD să retragă, miercuri, amendamentul care îl vizează pe Dominic Fritz. Situația a generat nemulțumiri în PNL, unde Bolojan este acuzat că pune interesele politice legate de cazul Fritz înaintea unei probleme care afectează mii de aleși locali.

Disputa are la bază modificările aduse Codului administrativ prin Legea nr. 165/2026. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial pe 6 august și a intrat în vigoare trei zile mai târziu.

Noua reglementare extinde regulile privind incompatibilitățile și asupra personalului contractual din administrația publică. În acest context, sunt vizați, în principal, consilierii locali și județeni care au în același timp un contract individual de muncă într-o autoritate sau instituție publică.

În practică, situația îi poate viza pe aleșii locali care lucrează în primării, consilii județene, ministere, agenții, servicii publice sau alte instituții ale administrației.

Cei care intră sub incidența noilor prevederi trebuie să își clarifice situația juridică până la expirarea termenului prevăzut de lege.

Noua situație nu înseamnă automat că un consilier local sau județean trebuie să renunțe la mandat ori la locul de muncă.

Una dintre soluțiile prevăzute de legislație este suspendarea contractului individual de muncă pe perioada exercitării mandatului de ales local. În acest fel, persoana poate păstra mandatul fără să cumuleze cele două calități în perioada în care acestea sunt incompatibile.

Demersul presupune transmiterea unei notificări sau a unei cereri scrise către angajator, în baza prevederilor relevante din Codul administrativ, Legea nr. 161/2003 și Codul muncii.

Pentru situațiile nou apărute, legislația prevede un termen de 15 zile calendaristice pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea încetării incompatibilității.

Termenul-limită pentru clarificarea situației este 25 august 2026, inclusiv.

Problema a devenit una politică deoarece numărul consilierilor care ar putea fi afectați este considerabil. În unele administrații locale și județene, o parte importantă dintre aleși lucrează și în sectorul public, iar aplicarea noilor reguli poate produce schimbări importante în componența consiliilor.

În ultimele zile, formațiunile politice au transmis informări către organizațiile locale, iar aleșii aflați în situații de posibilă incompatibilitate au fost îndemnați să își clarifice poziția.

În acest context, grupurile parlamentare au căutat o variantă legislativă care să rezolve problema fără ca un număr mare de consilieri să fie nevoiți să aleagă între mandatul politic și locul de muncă.

Potrivit surselor politice, o astfel de soluție ar fi fost discutată și acceptată de reprezentanți ai PSD și UDMR, dar ar fi fost blocată în ultima etapă după intervenția lui Ilie Bolojan.

Conflictul capătă o miză suplimentară în interiorul coaliției, în condițiile în care soluția pentru incompatibilitățile aleșilor locali a ajuns să fie legată de un alt subiect politic sensibil.

Potrivit informațiilor din interiorul negocierilor, liberalii ar fi condiționat susținerea soluției de retragerea, de către PSD, a amendamentului care îl vizează pe Dominic Fritz.

Această condiție ar fi dus la blocarea înțelegerii la care ajunseseră anterior lideri parlamentari ai PSD și UDMR.

În PNL au apărut astfel acuzații potrivit cărora Ilie Bolojan ar prefera să păstreze presiunea politică asupra cazului Fritz chiar cu riscul de a afecta mii de consilieri liberali aflați în situații de incompatibilitate.