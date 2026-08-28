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Noi reguli pentru medicamentele greu de procurat. Ce pregătește Ministerul Sănătății

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Noi reguli pentru medicamentele greu de procurat. Ce pregătește Ministerul SănătățiiMedicamente. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Sănătătii propune modificarea regulilor privind aprovizionarea cu medicamente prin procedura de nevoi speciale, astfel încât autoritățile să poată reacționa mai rapid atunci când există riscul ca anumite produse să nu mai fie disponibile. Proiectul de ordin pentru modificarea normelor se află în dezbatere publică. Noile prevederi urmăresc reducerea etapelor administrative și intervenția mai rapidă în cazul medicamentelor pentru care stocurile disponibile se apropie de epuizare.

Ministerul Sănătății vrea să accelereze aprovizionarea cu medicamente

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, susține că schimbările urmăresc eficientizarea procedurii și eliminarea unor pași considerați inutili.

„Așa cum am anunțat ieri (n.r. - miercuri), am demarat procesul pentru simplificarea normelor pentru aprovizionarea cu medicamente prin procedura de nevoi speciale. Am eficientizat circuitul administrativ și am eliminat etapele intermediare și pașii inutili din proceduri astfel încât să intervenim din timp, înainte ca stocurile să se epuizeze”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Potrivit Ministerului Sănătății, modificările sunt concepute astfel încât procesul de autorizare și monitorizare a medicamentelor să poată începe mai devreme, fără a aștepta atingerea unui nivel critic al stocurilor.

Cseke Attila

Sursă foto: Facebook

ANMDMR va putea începe mai devreme autorizarea unor cantități noi

Una dintre principalele modificări propuse vizează momentul în care poate fi inițiată autorizarea unei noi cantități de medicamente.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România va putea demara procedura atunci când stocul autorizat anterior ajunge la 30% din cantitatea disponibilă.

Pragul actual este de 10%, ceea ce înseamnă că noua regulă ar permite începerea demersurilor cu mai mult timp înainte ca rezervele existente să ajungă la un nivel foarte scăzut.

Măsura urmărește să reducă riscul apariției unor situații în care medicamentele necesare nu mai pot fi asigurate la timp prin procedura obișnuită de distribuție.

Circuitul documentelor va fi simplificat

Proiectul mai prevede eliminarea unor etape intermediare din circuitul documentelor.

În noua procedură, ANMDMR va putea lua legătura direct cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății pentru stabilirea necesarului de medicamente.

Autoritățile urmăresc astfel scurtarea traseului administrativ și reducerea timpului necesar pentru luarea unei decizii privind aprovizionarea.

Simplificarea procedurii ar trebui să permită identificarea mai rapidă a necesarului și inițierea demersurilor înainte ca lipsa unui medicament să devină o problemă pentru pacienți sau unitățile medicale.

ANMDMR va monitoriza permanent stocurile

O altă schimbare importantă se referă la monitorizarea medicamentelor autorizate prin procedura de nevoi speciale.

ANMDMR va avea obligația de a urmări permanent nivelul stocurilor și disponibilitatea acestor produse. Instituția va trebui să intervină atunci când un medicament nu mai poate fi asigurat prin distribuția obișnuită.

Prin această măsură, autoritățile urmăresc să identifice din timp eventualele probleme de aprovizionare și să evite situațiile în care intervenția apare abia după epuizarea stocurilor.

Noile reguli se află în dezbatere publică

Modificările nu sunt încă în forma finală. Proiectul de ordin a fost pus în dezbatere publică, iar procedura trebuie parcursă înainte ca noile norme să intre în vigoare.

Ministerul Sănătății urmărește, prin schimbarea regulilor, să transforme procedura de nevoi speciale într-un mecanism mai rapid și mai predictibil pentru situațiile în care anumite medicamente nu pot fi asigurate prin circuitul obișnuit.

Ridicarea pragului de intervenție de la 10% la 30%, simplificarea circuitului documentelor și monitorizarea permanentă a stocurilor reprezintă principalele măsuri propuse pentru reducerea riscului de întrerupere a aprovizionării.

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