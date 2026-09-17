Kelly Osbourne a dezvăluit că relația cu sora ei mai mare, Aimee Osbourne, rămâne ruptă și că nu vede nicio posibilitate de împăcare, într-o apariție recentă în podcastul „We Need to Talk”, difuzată pe 15 septembrie 2026, potrivit FoxNews.

Fiica lui Ozzy Osbourne a vorbit despre distanța dintre cele două surori, despre resentimentele acumulate de-a lungul anilor și despre decizia lui Aimee de a nu participa la reality-show-ul familiei.

Kelly, în vârstă de 41 de ani, a spus că ea și Aimee, 43 de ani, „nu sunt apropiate” și a explicat că relația lor a fost dificilă încă din copilărie.

În același timp, ea a subliniat că respectă alegerea surorii sale de a-și proteja viața privată și că nu dorește să vorbească în numele acesteia despre motivele pentru care a refuzat să apară în „The Osbournes”.

În timpul discuției, Kelly a spus că Aimee nu a avut o relație apropiată nici cu ea, nici cu fratele lor, Jack Osbourne.

„Dacă sunt sinceră, sora mea mai mare nu prea ne-a recunoscut pe mine și pe fratele meu. Era în lumea ei, făcându-și propriile lucruri”, a declarat Kelly, potrivit relatărilor despre interviu. Ea a adăugat că, într-o anumită măsură, a avut impresia că Aimee era jenată de familie.

Kelly a descris diferențele dintre ele ca fiind foarte mari.

„Suntem foarte diferite. Tot ceea ce sunt eu, ea nu este. Tot ceea ce este ea, eu nu sunt. Nu am putea fi mai opuse. Suntem ca uleiul și apa”, a spus ea.

Declarațiile reprezintă perspectiva lui Kelly asupra relației dintre surori. Aimee nu a oferit, în cadrul acestui episod, propria versiune a afirmațiilor, iar reprezentanții celor două nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii relatate de presa americană.

Kelly a vorbit și despre efectul pe care l-a avut această distanță asupra ei. Ea a spus că unul dintre cele mai dificile aspecte a fost faptul că nu a avut parte de relația cu sora mai mare pe care și-ar fi dorit-o.

„Este unul dintre cele mai grele lucruri din viața mea, faptul că nu am avut o soră mai mare. A trebuit să învăț singură anumite lucruri pe care o soră mai mare ar fi trebuit să mă învețe”, a explicat Kelly.

Vedeta a recunoscut că păstrează un resentiment legat de această situație și că nu crede că sentimentul va dispărea complet.

Întrebată dacă există vreo șansă ca relația să fie reparată, Kelly a răspuns negativ. Ea a precizat însă că își respectă sora și acceptă faptul că cele două sunt persoane diferite.

„O respect. O accept. Dar suntem diferite și este în regulă”, a spus Kelly.

Distanța dintre Aimee și restul familiei a devenit vizibilă pentru public încă de la începutul anilor 2000, când MTV a început filmările pentru „The Osbournes”.

Reality-show-ul, lansat în 2002, îi urmărea pe Ozzy și Sharon Osbourne și pe copiii lor, Kelly și Jack. Aimee a ales însă să nu participe și, în perioada filmărilor, a locuit separat de familie. Serialul a avut patru sezoane și s-a încheiat în 2005.

Aimee a explicat ulterior că decizia a fost legată în primul rând de dorința de a-și păstra intimitatea. Într-o declarație făcută în 2020, ea a spus că a vrut să aibă șansa de a se dezvolta ca persoană, fără ca adolescența ei să fie definită de statutul familiei.

Spre deosebire de Kelly și Jack, Aimee a ales ulterior o carieră mai discretă și a continuat să evite expunerea constantă în mass-media.

Chiar dacă a evitat reality-show-ul, Aimee nu a dispărut complet din viața publică. Ea a avut apariții rare alături de membrii familiei, inclusiv la ceremonia de înmormântare a tatălui său, Ozzy Osbourne, în 2025.

De asemenea, Aimee a fost prezentă la premiile Grammy din 2026, alături de Sharon și Jack Osbourne, în contextul omagiului adus lui Ozzy.

Moartea lui Ozzy Osbourne, în iulie 2025, a readus familia în atenția publică și a oferit noi ocazii pentru apariții comune, însă relația dintre Kelly și Aimee a rămas distantă.

Declarațiile recente ale lui Kelly indică faptul că, din perspectiva ei, diferențele dintre cele două surori nu mai reprezintă doar o perioadă tensionată, ci o ruptură pe care nu intenționează să o repare.

Kelly a spus că nu își dorește în viața sa o persoană despre care consideră că nu o acceptă așa cum este și care ar încerca permanent să o schimbe. În același timp, ea a insistat asupra faptului că poate respecta alegerea lui Aimee de a trăi diferit.

Pentru Aimee, retragerea din „The Osbournes” a fost încă de la început o alegere legată de intimitate și de dorința de a-și construi propria identitate. Pentru Kelly, aceeași decizie a făcut parte dintr-o relație fraternă în care a simțit lipsa unei surori mai mari.

Deocamdată, nu există indicii publice că cele două ar intenționa să își schimbe relația.