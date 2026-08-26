Fiica fostului politician Cazimir Ionescu, găsită moartă într-o locuință din Argeș. Tânăra de 22 de ani s-a spânzurat
- Mădălina Sfrijan
- 26 august 2026, 16:38
Fiica fostului politician Cazimir Ionescu, Victoria-Maria Ionescu, în vârstă de 22 de ani, a fost găsită fără viață într-o locuință din comuna Mușătești, județul Argeș. Poliția din Curtea de Argeș a fost sesizată prin 112 de o femeie care a anunțat că tânăra a fost găsită în locuința în care stătea singură.
Tânăra locuia singură de câteva zile
Potrivit primelor informații rezultate din cercetări, Victoria-Maria Ionescu era găzduită în imobil din 21 august. Femeia care a făcut apelul la 112 ar fi văzut-o ultima dată în seara zilei de 25 august, în jurul orei 21.00.
Polițiștii au mers la fața locului după primirea apelului și au început verificările pentru a stabili ce s-a întâmplat.
Anchetatorii au găsit un bilet lăsat familiei
În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că tânăra ar fi lăsat un bilet de adio în care își cerea iertare familiei. Din primele informații, aceasta se confrunta cu o stare depresivă.
La examinarea trupului nu au fost identificate urme de violență care să indice intervenția unei alte persoane, în afara semnelor asociate circumstanțelor în care a fost găsită.
Anchetatorii nu au, până în acest moment, suspiciuni cu privire la o posibilă faptă comisă de o altă persoană.
Necropsia va stabili cauza morții
Trupul tinerei urmează să fie transportat la prosectura Spitalului Județean de Urgență Argeș, unde va fi efectuată necropsia. Examinarea medico-legală va stabili cauza exactă a morții.
Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea prevăzută și pedepsită de articolul 192 din Codul penal.