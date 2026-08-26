Fiica fostului politician Cazimir Ionescu, Victoria-Maria Ionescu, în vârstă de 22 de ani, a fost găsită fără viață într-o locuință din comuna Mușătești, județul Argeș. Poliția din Curtea de Argeș a fost sesizată prin 112 de o femeie care a anunțat că tânăra a fost găsită în locuința în care stătea singură.

Potrivit primelor informații rezultate din cercetări, Victoria-Maria Ionescu era găzduită în imobil din 21 august. Femeia care a făcut apelul la 112 ar fi văzut-o ultima dată în seara zilei de 25 august, în jurul orei 21.00.

Polițiștii au mers la fața locului după primirea apelului și au început verificările pentru a stabili ce s-a întâmplat.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că tânăra ar fi lăsat un bilet de adio în care își cerea iertare familiei. Din primele informații, aceasta se confrunta cu o stare depresivă.

La examinarea trupului nu au fost identificate urme de violență care să indice intervenția unei alte persoane, în afara semnelor asociate circumstanțelor în care a fost găsită.

Anchetatorii nu au, până în acest moment, suspiciuni cu privire la o posibilă faptă comisă de o altă persoană.

Trupul tinerei urmează să fie transportat la prosectura Spitalului Județean de Urgență Argeș, unde va fi efectuată necropsia. Examinarea medico-legală va stabili cauza exactă a morții.

Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea prevăzută și pedepsită de articolul 192 din Codul penal.