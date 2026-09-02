Tiphaine Auziere, fiica primei-doamne a Franței, Brigitte Macron, trăiește o nouă poveste de iubire alături de un bărbat cu două decenii mai tânăr decât ea. În vârstă de 42 de ani, avocata a apărut într-o fotografie alături de Antoine Lecomte, instructorul ei de kitesurfing, în vârstă de 22 de ani. Fotografia a fost postată pe Instagram în timpul unei călătorii la Amsterdam și a atras atenția presei internaționale. Cei doi s-ar fi întâlnit în stațiunea franceză Le Touquet, unde Antoine Lecomte lucrează ca instructor de kitesurfing, potrivit The New York Post.

Relația celor doi vine la câteva luni după despărțirea lui Tiphaine Auziere de prezentatorul Cyril Hanouna. O apropiată a lui Tiphaine Auziere a vorbit pentru revista franceză Gala despre începutul relației și despre compatibilitatea dintre cei doi.

„S-a văzut imediat că există o chimie între ei”, a declarat prietena lui Tiphaine pentru Gala.

Sursa a mai spus că între cei doi există numeroase „interese comune”.

„Au multe în comun: dragostea pentru Le Touquet, senzațiile tari, călătoriile și spiritul antreprenorial”, a adăugat sursa.

Diferența de vârstă dintre Tiphaine și Antoine a atras atenția și prin prisma poveștii de familie a avocatei.

The New York Post a remarcat asemănarea cu relația dintre Brigitte Macron și Emmanuel Macron, însă în cazul lui Tiphaine rolurile sunt inversate, partenerul mai tânăr fiind și instructorul ei de kitesurfing.

Povestea de iubire a lui Tiphaine Auziere amintește de relația mamei sale cu Emmanuel Macron, actualul președinte al Franței. Brigitte Macron este cu 24 de ani mai în vârstă decât soțul său, iar cei doi s-au cunoscut pe vremea când ea era profesoară, iar el era elev.

La acea vreme, Brigitte lucra ca profesoară de teatru la o școală catolică din nordul Franței. Emmanuel Macron avea 15 ani, iar sentimentele sale pentru profesoara sa au apărut în perioada adolescenței.

Într-un interviu acordat în 2023 revistei Paris Match, Brigitte a povestit că părinții lui Emmanuel au crezut inițial că fiul lor era interesat de una dintre fiicele ei, care era mai apropiată ca vârstă de el. Ulterior, aceștia au aflat că adolescentul avea sentimente pentru profesoara sa și l-au trimis la un internat din Paris.

Despărțirea temporară nu a încheiat însă legătura dintre cei doi. Brigitte și Emmanuel au continuat să păstreze legătura, iar ea a încercat o perioadă să păstreze distanța, fiind preocupată de impactul pe care relația l-ar fi putut avea asupra celor trei copii ai săi.

Brigitte Macron a povestit că, timp de mai mulți ani, și-a pus copiii pe primul loc. În cele din urmă, a decis să nu renunțe la propria fericire și să continue relația cu Emmanuel Macron.

Diferența de vârstă și faptul că fusese profesoara lui au făcut ca începutul poveștii lor să fie dificil. Brigitte a descris situația drept copleșitoare, mai ales din cauza circumstanțelor în care se născuse relația.

Cei doi s-au căsătorit în 2007, după divorțul lui Brigitte de primul său soț. Emmanuel Macron a intrat ulterior în politică, iar în 2017 a devenit președintele Franței.

În septembrie 2017, într-un interviu acordat CNN, Emmanuel Macron a vorbit despre rolul pe care soția sa îl are în viața lui și despre stabilitatea pe care i-o oferă căsnicia.

„Dragostea face parte din viața mea și din echilibrul meu”, a spus el.

Președintele francez a vorbit atunci și despre importanța unei relații stabile în contextul responsabilităților sale publice.

„Cred cu tărie că nu poți construi ceva măreț și nu te poți comporta cum se cuvine dacă nu ești echilibrat și nu ai o relație de cuplu solidă. Sunt alături de soția mea de zeci de ani și ea face parte din mine”, a mărturisit Emmanuel Macron.

Potrivit unei surse citate de Gala, Brigitte Macron ar fi primit cu bucurie vestea despre relația fiicei sale. Aceasta ar fi pus pe primul loc fericirea lui Tiphaine și ar fi bucuroasă să o vadă într-o perioadă bună a vieții sale.

„A reacționat exact așa cum ar fi făcut orice mamă. Tot ce contează pentru ea este fericirea fiicei sale, așa că este foarte fericită să o vadă prosperând”, a declarat sursa pentru Gala.

Aceeași persoană a mai afirmat că Brigitte Macron ar fi nerăbdătoare să îl cunoască pe noul partener al fiicei sale.

„Va fi încântată să-l cunoască pe Antoine”, a adăugat sursa.

Antoine Lecomte ar fi făcut deja cunoștință cu cei doi copii ai lui Tiphaine Auziere, Aurèle, în vârstă de 10 ani, și Elise, în vârstă de 12 ani.