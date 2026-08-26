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Cazimir Ionescu, după moartea fulgerătoare a fiicei sale: Era în depresie și urma un tratament

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Cazimir Ionescu, după moartea fulgerătoare a fiicei sale: Era în depresie și urma un tratamentCazimir Ionescu. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Cazimir Ionescu este profund afectat după moartea fiicei sale, Victoria-Maria, în vârstă de 22 de ani. Tânăra a fost găsită fără viață într-o locuință din comuna Mușătești, județul Argeș, unde se afla de câteva zile. Tragedia a avut loc miercuri, iar autoritățile au fost sesizate printr-un apel la 112. Polițiștii din Argeș au început cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs moartea tinerei.

Cazimir Ionescu spune că fiica sa trecea printr-o perioadă dificilă

Fostul deputat a povestit că Victoria-Maria se confrunta cu depresia și urma un tratament. El spune că, în ultima perioadă, starea fiicei sale se îmbunătățise și că tânăra avea planuri pentru viitor.

Victoria-Maria își dorea să urmeze o carieră în actorie, iar recent obținuse un rol important după ce câștigase un casting pentru interpretarea personajului Natașa Rostova din piesa „Război și pace”.

Cazimir Ionescu a explicat că decizia de a merge la ferma unor prieteni din Argeș a fost luată cu speranța că timpul petrecut în natură îi va face bine.

„Fiica mea era la Vâlsănești, la ferma unor prieteni. Într-un moment de respiro, am crezut că îi va face bine să meargă acolo, în natură și printre animale. Era în depresie și urma un tratament, dar în ultima vreme se simțea mai bine. Obținuse și un casting, iar totul părea să meargă spre bine. Vă rog să respectați decizia familiei și să ne lăsați câteva zile”, a declarat Cazimir Ionescu, potrivit Cancan.

Victoria-Maria se afla de câteva zile în locuința din Argeș

Potrivit primelor date rezultate din anchetă, tânăra era găzduită în imobilul din comuna Mușătești începând din 21 august. Femeia care a alertat autoritățile ar fi văzut-o ultima dată în seara zilei de 25 august, în jurul orei 21.00.

A doua zi, aceasta a fost găsită fără viață în locuință, iar apelul la 112 a declanșat intervenția polițiștilor și cercetările la fața locului.

Anchetatorii au găsit un mesaj lăsat familiei

În timpul cercetărilor, polițiștii au descoperit un bilet adresat familiei. Din primele informații, mesajul conținea scuzele tinerei față de părinți.

La examinarea trupului nu au fost identificate urme de violență care să indice intervenția unei alte persoane, în afara celor asociate circumstanțelor în care a fost găsită.

Până în acest moment, anchetatorii nu au suspiciuni că o altă persoană ar fi fost implicată în moartea tinerei.

Trupul Victoriei-Maria urmează să fie transportat la prosectura Spitalului Județean de Urgență Argeș, unde va fi efectuată necropsia. Examinarea medico-legală va stabili cauza exactă a morții.

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