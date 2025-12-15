Ozzy Osbourne știa că sfârșitul îi era aproape. Sharon dezvăluie ultimele momente din viața lor

Sharon Osbourne a vorbit despre ultimele momente petrecute alături de soțul ei, Ozzy Osbourne, care a murit în iulie 2025, la vârsta de 76 de ani, în urma unui atac de cord, potrivit Fox News.

Vedeta, în vârstă de 73 de ani, și-a amintit emoționant de ultimele clipe ale rockerului în cadrul emisiunii Piers Morgan Uncensored, care a fost difuzată miercuri.

Sharon Osbourne a povestit că Ozzy s-a trezit la ora 4:30 dimineața și a cerut să fie sărutat și îmbrățișat:

„Mi-a spus «Trezește-te», iar eu i-am răspuns «Sunt deja trează, culmea, m-ai trezit». Și el a spus, «Sărută-mă». Apoi a spus, «Strânge-mă-n brațe».”

Aceasta a confirmat că acestea au fost ultimele cuvinte ale artistului înainte de a muri mai târziu în aceeași dimineață.

Sharon a explicat că Ozzy obișnuia să se trezească devreme pentru exerciții fizice și că a urmat această rutină chiar și în ziua morții sale:

„A coborât jos și a făcut exerciții timp de 20 de minute, apoi a murit.”

Sharon și-a amintit cum a aflat că soțul ei murise:

„Am auzit țipete în casă și am alergat jos. Încercau să îl resusciteze și eu spuneam «Nu. Lăsați-l. Nu se poate. A murit». Am știut imediat că a murit.”

Aceasta a declarat că durerea pierderii a fost atât de intensă încât nu a putut funcționa normal și s-a confruntat cu regrete legate de ultimele schimburi de cuvinte cu Ozzy:

„Dacă aș fi spus mai mult că îl iubesc. Dacă l-aș fi strâns mai tare în brațe.”

Ozzy Osbourne a susținut un ultim concert împreună cu trupa Black Sabbath pe 5 iulie, la Villa Park, un show de adio pentru unul dintre cei mai importanți artiști rock.

În timpul acestui eveniment, el a cântat hituri precum Crazy Train și Mama I’m Coming Home, fiind ridicat pe scenă pe un tron negru decorat cu cranii și un liliac negru.

„Nu aveți nicio idee ce simt. Vă mulțumesc din adâncul inimii”, a spus Ozzy mulțimii.

Sharon a dezvăluit că, în ultima perioadă, Ozzy se confrunta cu probleme de sănătate, inclusiv trei episoade de pneumonie și sepsis, iar medicii i-au recomandat să nu susțină concertul.

Cu toate acestea, artistul a insistat să participe:

„A spus «Fac acest show. Vreau să-l fac și îl fac». Știa că trupul lui cedează. Avea dureri cumplite.”

După concert, Sharon a remarcat că Ozzy era mai fericit decât în ultimii ani:

„A fost atât de fericit. Foarte, foarte fericit. Timp de două săptămâni fiecare zi pentru el a fost ca soarele.”

Sharon și Ozzy au fost căsătoriți timp de 43 de ani și au împreună trei copii: Kelly, Aimee și Jack. Relația lor a început încă din adolescență, iar Sharon a preluat managementul carierei solo a lui Ozzy în 1979.

În timpul interviului, Sharon a declarat că Ozzy părea conștient că sfârșitul său era aproape, povestind despre „vise foarte vii” în care vedea persoane necunoscute:

„I-am spus: ‘Ce fel de persoane?’ El a spus: ‘Persoane diferite. Și eu doar merg și merg și le văd în fiecare noapte și nimeni nu vorbește.’ Știa. Era pregătit.”

Ozzy a lăsat în urmă o carieră legendară și o familie extinsă, iar Sharon și copiii au cerut respectarea intimității în această perioadă de doliu.