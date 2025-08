Monden S-a aflat ce afecțiune i-a fost fatală lui Ozzy Osbourne. Documentele medicale au fost făcute publice







Ozzy Osbourne s-a stins din viață în urma unui infarct miocardic acut, conform certificatului de deces înregistrat recent la Londra. Legendarul solist al trupei Black Sabbath a încetat din viață pe 22 iulie, la vârsta de 76 de ani, iar documentul oficial confirmă că decesul a survenit în urma unui stop cardiac produs în afara spitalului, asociat cu infarctul. Alte cauze secundare trecute în document includ boala coronariană și Parkinson cu disfuncție autonomă.

Infarctul miocardic a fost confirmat ca fiind cauza principală a decesului lui Ozzy Osbourne. Certificatul, depus de fiica sa Aimee Osbourne la un oficiu de stare civilă din Londra, a fost obținut de The New York Times și The Sun și conține detalii medicale clare privind circumstanțele morții.

În plus față de infarctul miocardic, certificatul menționează și un stop cardiac suferit în afara unei unități medicale, fapt care a îngreunat intervenția de urgență. Boala coronariană. o condiție medicală cronică asociată cu îngustarea arterelor, a fost un factor agravant, alături de complicațiile provocate de Parkinson, de care Osbourne suferea de mai bine de două decenii.

La scurt timp după ce Ozzy Osbourne a intrat în stop cardio-respirator, un elicopter de la Thames Valley Air Ambulance a fost trimis de urgență la reședința sa din Chalfont St Giles. Echipajul medical a oferit îngrijiri critice timp de două ore, însă eforturile nu au dat rezultat. Potrivit Daily Mail, ambulanța aeriană a fost alertată în jurul orei 10 dimineața, iar medicii au constatat decesul pe loc.

Într-o declarație transmisă de familie la scurt timp după tragedie, se menționează că „Ozzy a murit înconjurat de dragoste, având alături întreaga sa familie”. Soția sa, Sharon Osbourne, alături de copiii lor, și-au luat rămas bun în cadrul unei procesiuni funerare organizate pe 30 iulie, în Birmingham.

Pentru Ozzy Osbourne, infarctul miocardic nu a fost un incident izolat, ci punctul culminant al unor ani dificili marcați de multiple intervenții chirurgicale și tratamente inovatoare, inclusiv terapie cu celule stem și reabilitare robotică. Deși declara în repetate rânduri că își păstrează vocea, sănătatea fizică s-a deteriorat constant. În martie 2023, artistul anula ultimele sale concerte din Europa, invocând „slăbiciune fizică cronică”.

Prezența bolii Parkinson, combinată cu afectarea vaselor coronare, a creat un context medical extrem de riscant. În ciuda tratamentelor, infarctul s-a dovedit fatal.