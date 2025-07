International Ultimele ore ale lui Ozzy Osbourne. Legenda heavy metal s-a stins înconjurată de familie







Ozzy Osbourne, cunoscutul solist al trupei Black Sabbath și unul dintre cei mai influenți artiști din istoria heavy metalului, a murit pe 22 iulie, la vârsta de 76 de ani. Potrivit unui comunicat transmis de familie, artistul s-a stins „alături de cei dragi, înconjurat de iubire”. Noi informații apărute recent conturează un tablou dramatic al ultimelor momente din viața sa.

În dimineața fatidică, autoritățile britanice au fost alertate cu privire la o urgență medicală gravă la conacul lui Ozzy Osbourne din Buckinghamshire. Un elicopter al serviciului Thames Valley Air Ambulance a fost trimis de urgență de la baza RAF Benson, aflată la circa 43 de kilometri distanță. Aterizarea a avut loc în apropierea Welders House, reședința de 125 de ani a cântărețului.

Paramedicii s-au luptat timp de două ore să-l stabilizeze pe Ozzy, însă toate eforturile au fost în zadar. Artistul a fost declarat mort în jurul prânzului. Este pentru prima dată când apar detalii clare despre momentele dinaintea decesului.

După lansarea albumului solo „Ordinary Man” în februarie 2020, sănătatea legendei rock s-a deteriorat considerabil. Ozzy a fost diagnosticat cu Parkinson, a suferit multiple intervenții chirurgicale – inclusiv la coloană și la gât – și s-a confruntat cu o serie de complicații care i-au afectat mobilitatea și calitatea vieții.

Reședința sa fusese adaptată în ultimii ani pentru a-i oferi condiții optime de recuperare. Fosta vedetă MTV și-a petrecut ultimele săptămâni într-un spațiu renovat special cu piscină, iaz și o aripă medicală dedicată îngrijirii continue.

Localnicii din satul Jordans, învecinat cu domeniul Welders House, au fost martori neputincioși ai desfășurării de forțe. „Când am văzut elicopterul roșu aterizând aproape de casă, am știut că ceva grav se întâmplă”, a declarat un vecin. „Toți vorbeam despre starea sa fragilă de sănătate. Când am aflat că a murit, ne-au fost confirmate cele mai negre temeri.”

Elicopterul a plecat din nou din zonă în jurul orei 12:30, după ce echipajul a încercat timp de două ore să-l salveze pe artist.

Echipajul aerian care a intervenit la casa lui Ozzy este singurul din regiune, fiind responsabil de urgențele medicale din Berkshire, Buckinghamshire și Oxfordshire. Având o capacitate de intervenție rapidă – de până la 15 minute oriunde în cele trei comitate –, elicopterul roșu este o prezență familiară în cazurile extreme, de la accidente rutiere până la stopuri cardiace.

Purtătorii de cuvânt ai serviciului au confirmat implicarea în misiunea de la Chalfont St Giles, însă nu au oferit detalii suplimentare privind pacientul, invocând respectarea confidențialității.