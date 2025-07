Monden Un drum spre eternitate, cu muzică și flori. Ozzy revine acasă pentru ultima oară







Fanii muzicii heavy metal vor avea șansa să-i aducă un ultim omagiu lui Ozzy Osbourne, legendarul solist al trupei Black Sabbath, în cadrul unei procesiuni funerare organizate miercuri, în orașul său natal, Birmingham.

Convoiul funerar va porni la ora 13:00 (ora locală) pe Broad Street, în centrul orașului, oprindu-se simbolic la podul și banca Black Sabbath locuri unde mii de fani au lăsat deja mesaje și flori. Potrivit BBC, informația a fost dezvăluită de prezentatorul Ed James.

Evenimentul precede înmormântarea, care va fi una privată. „Vom aduce un ultim respect şi un omagiu uneia dintre cele mai mari legende în viaţă din Birmingham”, a declarat Zafar Iqbal, lordul primar al orașului.

Ozzy Osbourne a încetat din viață pe 22 iulie, la vârsta de 76 de ani, la scurt timp după ce participase la concertul de adio al trupei Black Sabbath intitulat „Back to the Beginning” desfășurat pe stadionul Villa Park. Evenimentul a reunit artiști de renume precum membrii Metallica și Aerosmith. În timpul procesiunii, muzicienii locali de la Bostin’ Brass vor acompania dricul, într-un omagiu simbolic pentru cel care a fost supranumit „Prințul Întunericului”.

Zafar Iqbal l-a descris pe Ozzy ca pe un „fiu al orașului Birmingham” și a adăugat: „El a pus Birmingham pe hartă. El a pus Aston pe hartă.” Primarul a mai declarat că a semnat personal în cartea de condoleanțe, alături de mulți alți admiratori: „Dragostea pe care au arătat-o pentru Ozzy şi familia sa a fost imensă.”

În paralel cu procesiunea funerară, orașul Birmingham a pregătit mai multe puncte de omagiu. Muzeul și Galeria de Artă găzduiesc expoziția „Ozzy Osbourne: Working Class Hero”, inaugurată de soția sa, Sharon Osbourne, luna trecută.

Tot acolo, fanii pot semna o carte de condoleanțe deschisă publicului. Alte simboluri din oraș care marchează legătura profundă a lui Ozzy cu Birmingham includ muralul Black Sabbath de pe Navigation Street, statuia „Ozzy the Bull” din gara New Street și pub-ul The Crown – considerat locul de naștere al heavy metalului, unde trupa Black Sabbath a cântat pentru prima dată în 1968.

Autoritățile locale s-au declarat „recunoscătoare” că familia Osbourne a decis să suporte costurile organizării procesiunii: „Orașul a fost mândru să găzduiască acest eveniment”, a spus primarul.