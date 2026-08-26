21 de medicamente folosite în tratarea epilepsiei figurează în prezent ca fiind în discontinuitate, situație care poate crea probleme serioase pentru pacienții care depind de administrarea constantă a tratamentului, atrage atenția ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Ministrul semnalează dificultățile întâmpinate de pacienții care au nevoie de aceste tratamente.

Mesajul oficialului vine pe fondul unor reclamații tot mai frecvente privind medicamente care lipsesc temporar din farmacii. Rogobete susține că autoritățile trebuie să găsească soluții astfel încât pacienții să nu fie nevoiți să își întrerupă tratamentul.

Alexandru Rogobete atrage atenția asupra situației părinților care trebuie să găsească medicamente pentru copiii diagnosticați cu epilepsie.

„SUNT BOLI ÎN CARE TRATAMENTUL NU POATE FI PUS PE PAUZĂ. EPILEPSIA ESTE UNA DINTRE ELE. Gândiți-vă la un părinte care are un copil cu epilepsie. Știe tratamentul, știe ora la care trebuie administrat și știe cât de importantă este continuitatea. Iar într-o zi intră în farmacie și aude simplu: „Nu avem.”

Conform datelor publice ale ANMDMR, există 21 de medicamente utilizate în epilepsie aflate în discontinuitate. Cum poți spune că „totul este în regulă” când un părinte nu știe dacă mâine va găsi tratamentul copilului său? Ați vrut să tăiați de la medici. De la asistente. De la infirmiere. Acum ajungeți la pacienți. STOP!

Reforma în sănătate nu se face pentru cifre într-un Excel și nici pentru gloria politică a cuiva. Se face pentru spitale, pentru personalul medical și, înainte de toate, pentru pacienți. Oamenii trebuie să știe că tratamentul lor va fi acolo și mâine. Trebuie să aibă siguranță. Trebuie să aibă speranță. Trebuie să își recapete încrederea în sistemul de sănătate. Pentru asta suntem aici. O să fie bine!”, transmite Alexandru Rogobete.

Potrivit datelor publice ale Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, 21 de medicamente utilizate pentru tratarea epilepsiei figurează în discontinuitate.

O astfel de situație poate reprezenta o problemă importantă pentru pacienții care urmează scheme de tratament ce necesită administrare regulată. În cazul unor medicamente, lipsa temporară din farmacii îi poate obliga pe pacienți să caute alternative sau să contacteze medicul pentru modificarea tratamentului.

Problemele de aprovizionare nu se limitează la medicamentele destinate tratării epilepsiei. În farmacii sunt reclamate dificultăți și pentru alte categorii de tratamente, inclusiv cele pentru cancer, Parkinson, afecțiuni cardiovasculare și astm.

Printre medicamentele pentru care există o notificare privind o întrerupere temporară se numără Depakine Chrono 300 mg, utilizat în tratamentul epilepsiei. Revenirea produsului pe piață este estimată pentru luna septembrie 2026.

În timp ce autoritățile susțin că România nu se confruntă cu o criză generală a medicamentelor, pacienții și aparținătorii lor reclamă în continuare dificultăți în procurarea anumitor produse.

Pentru persoanele care urmează tratamente de lungă durată, disponibilitatea medicamentelor reprezintă o problemă esențială. În cazul epilepsiei, continuitatea terapiei este cu atât mai importantă, iar lipsa unui medicament poate genera îngrijorare în rândul pacienților și al familiilor acestora.