Jurnalista Digi24 Liliana Ruse, pacientă oncologică, spune că unul dintre medicamentele de care are nevoie nu se mai găsește în România de cel puțin un an și că este nevoită să îl comande din străinătate, în timp ce autoritățile susțin că nu există o criză a citostaticelor.

Declarațiile sale au venit marți seară, 25 august, după ce președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, afirmase cu o zi înainte că, în ultimul an și patru luni, nu au existat discontinuități în aprovizionarea cu medicamente oncologice.

Premierul Ilie Bolojan a recunoscut ulterior existența unor probleme punctuale, referindu-se la medicamente folosite de un număr redus de pacienți.

Jurnalista a declarat că are nevoie de Lomustină, un citostatic utilizat în tratarea anumitor forme de cancer, însă medicamentul nu ar fi disponibil în farmaciile din România.

Potrivit acesteia, problema persistă de cel puțin un an, iar din discuțiile cu alți pacienți și farmaciști a aflat că au existat dificultăți de aprovizionare și în trecut.

Pentru a-și continua tratamentul, Liliana Ruse spune că a fost nevoită să cumpere medicamentul din afara țării.

„Eu mi-am cumpărat medicamentele și voi fi nevoită în continuare să le comand din străinătate”, a declarat jurnalista la Digi24.

Costurile sunt însă considerabile. Potrivit Lilianei Ruse, o cutie de Lomustină poate ajunge la aproximativ 1.000 de euro dacă este comandată din Germania.

În funcție de schema terapeutică, o cutie poate fi utilizată timp de mai multe luni, însă pentru unii pacienți cantitatea este necesară într-un interval mai scurt.

Controversa a apărut după declarațiile făcute de Horațiu Moldovan, președintele CNAS, luni seară, la Digi24.

Acesta a spus că nu există o criză generală a citostaticelor și că plățile pentru medicamentele oncologice sunt la zi. Moldovan a recunoscut, însă, că pot exista deficiențe de producție pentru anumite medicamente și că, în astfel de situații, pot fi găsite soluții prin Ministerul Sănătății, inclusiv prin importuri de urgență.

Șeful CNAS a declarat că, în ultimul an și patru luni, nu au existat discontinuități majore în aprovizionarea cu medicamente oncologice, cu excepția unei situații punctuale de la sfârșitul anului trecut.

Liliana Ruse a contestat însă această evaluare și a spus că experiența pacienților arată o realitate diferită.

Jurnalista a relatat că a întrebat oamenii, prin intermediul rețelelor sociale, dacă întâmpină probleme în găsirea medicamentelor necesare pentru boli cronice.

Potrivit acesteia, a primit peste 1.000 de mesaje și a fost semnalată lipsa a sute de medicamente, inclusiv tratamente oncologice.

Liliana Ruse a menționat și problema disponibilității Granisetronului, un medicament utilizat pentru prevenirea și controlul grețurilor și vărsăturilor asociate unor tratamente.

Ea susține că medicamentul ar fi dispărut de pe piață în urmă cu aproximativ două luni, iar alternativele disponibile nu sunt întotdeauna la fel de eficiente pentru toți pacienții.

Premierul Ilie Bolojan a abordat și el problema aprovizionării cu anumite citostatice, referindu-se la faptul că unele medicamente sunt necesare pentru un număr redus de pacienți.

Liliana Ruse a criticat ideea că numărul mic de bolnavi care au nevoie de un anumit tratament ar putea diminua importanța problemei.

Jurnalista a subliniat că accesul la tratament este esențial pentru fiecare pacient, indiferent de cât de rară este boala sau de câte persoane au nevoie de un anumit medicament.

În cazul Lomustinei, ea a spus că a încercat să găsească informații despre disponibilitatea medicamentului și în alte țări, inclusiv în Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova și Turcia.

Liliana Ruse a declarat că se numără printre pacienții care au posibilitatea financiară de a cumpăra tratamentul, inclusiv cu sprijinul familiei și al apropiaților.

Ea a atras însă atenția asupra pacienților care nu își permit să plătească sute sau mii de euro pentru medicamente care ar trebui să facă parte din tratamentul necesar.

„Nu mi se pare normal să mai suport o asemenea povară financiară”, a spus jurnalista.

Potrivit acesteia, una dintre cele mai mari probleme este stresul permanent legat de continuitatea tratamentului: dacă medicamentul va fi găsit, când va ajunge și dacă pacientul va avea resursele financiare pentru a-l cumpăra.

Liliana Ruse a spus că nu dorește ca problema să fie rezolvată doar în cazul Lomustinei, ci ca autoritățile să găsească soluții pentru toate situațiile în care pacienții cronici nu mai au acces la medicamentele de care depind.