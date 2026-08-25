Majoritatea pacienților din România beneficiază de tratamente oncologice aflate în stocuri, însă există și o categorie restrânsă de bolnavi pentru care medicamentele necesare sunt aduse în țară în cantități mici, la nevoie, a explicat, marți, premierul interimar Ilie Bolojan, referindu-se la problemele de aprovizionare cu citostatice.

Ilie Bolojan a afirmat că, potrivit informațiilor primite de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, peste 90% dintre pacienții din România, aproape de 100%, beneficiază de medicamentele incluse în listele de tratament și aflate în stocuri.

„În ceea ce privește anumite tratamente legate de bolile oncologice, înțeleg de la Casă (CNAS), pentru că am căutat să mă interesez, să văd în permanență care sunt problemele, că cea mai mare parte, peste 90 și ceva la sută - aproape de 100%, din pacienții din România beneficiază de tratamente cu medicamente care sunt în listele noastre, care sunt acoperite, sunt în stocuri și nu sunt întârzieri și nu sunt probleme pe tema asta. Dar într-adevăr, există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nișate, de cantități mai mici, care se aduc exclusiv pentru acești pacienți”, a arătat el.

Premierul interimar a explicat că problemele apar în cazul unor medicamente care nu sunt utilizate pe scară largă și care trebuie aduse în țară în cantități reduse. Aceste produse necesită importuri nișate, iar aprovizionarea poate depinde de stocuri, transport și proceduri administrative.

„Și aici într-adevăr pot fi anumite sincope de aprovizionare, dar trebuie să evităm astfel de situații pentru ca ei să-și poată lua la timp tratamentul. Chiar dacă există foarte puțini pacienți cu aceste nevoi de tratament special, mecanismele trebuie să funcționeze de așa fel încât și pentru aceștia să nu avem aceste sincope. Și am rugat Casa să vadă care este situația în așa fel încât și pentru această situație foarte restrânsă să nu avem astfel de un termen.

Bolojan a fost întrebat și despre perioada în care ar putea fi remediate aceste situații.

„Înțeleg că e vorba de sincope care înseamnă câteva zile în astfel de situații pentru medicamentele care necesită niște autorizații speciale. E o problemă de cantități, de stocuri, de transport, de logistică și așa mai departe. Eu aștept să rezolve cât mai repede posibil. E vorba de câteva zile.

Premierul demis a explicat că a solicitat Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să verifice situația medicamentelor destinate pacienților care au nevoie de tratamente speciale.

Potrivit lui Bolojan, chiar dacă numărul acestor pacienți este redus, sistemul trebuie să asigure accesul la tratament fără întârzieri. Problemele de aprovizionare ar putea fi remediate în câteva zile, în funcție de cantități, stocuri, transport și logistică.