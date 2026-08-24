Consumul unei băuturi dulci pe zi poate crește semnificativ riscul de a dezvolta cancer la stomac, conform unui nou studiu realizat de Mass General Brigham.

După ce au luat în considerare și alți factori de risc, cercetătorii au descoperit că una sau mai multe băuturi dulci pe zi au fost asociate cu un risc aproape triplu de cancer gastric, comparativ cu mai puțin de o porție pe lună.

Aproximativ două treimi (63%) dintre adulții din SUA raportează că consumă băuturi îndulcite cu zahăr cel puțin o dată pe zi, conform datelor CDC.

În timp ce studiile anterioare au asociat băuturile dulci cu rate mai mari de malignități hepatice, mamare și colorectale, impactul lor specific asupra țesutului gastric a rămas neclar până acum.

Noul studiu a analizat date de la peste 100.000 de participanți la Studiul privind Sănătatea Asistentelor Medicale și la Studiul de Urmărire a Profesioniștilor din Domeniul Sănătății.

Studiile de cohortă prospective pe termen lung, gestionate de cercetători afiliați la Harvard, au analizat legăturile dintre stilul de viață, dietă și bolile cronice în rândul lucrătorilor din domeniul sănătății.

„Este cu siguranță o preocupare, deoarece observăm o creștere a numărului de cancere ale tractului gastrointestinal, în special la tinerii [sub] 50 de ani”, a declarat pentru Fox News autorul principal Andrew T. Chan, gastroenterolog și epidemiolog la Institutul de Cancer Mass General Brigham din Boston.

„Consumul nostru tot mai mare de băuturi zaharoase și, de asemenea, de alimente ultra-procesate contribuie probabil la unele dintre aceste tendințe legate de cancer”, a adăugat el.

Cancerul gastric este strâns legat de bacteria Helicobacter pylori, un tip de bacterie care trăiește în mucoasa stomacului.

Într-un subset de participanți la studiu, nu s-a găsit nicio legătură între consumul de băuturi zaharoase și H. pylori, ceea ce întărește ipoteza că zahărul (fructoza) joacă un rol.

Cercetătorii au definit băuturile îndulcite cu zahăr ca fiind sucuri obișnuite, punch-uri de fructe, limonadă și băuturi sportive, în care fructoza este principalul îndulcitor. Un consum mai mare de fructoză a fost asociat cu un risc crescut de cancer la stomac.

Băuturile îndulcite artificial, inclusiv sucuri dietetice și alte băuturi carbogazoase cu conținut scăzut de calorii, nu au fost asociate cu un risc crescut de cancer gastric la peste 100.000 de subiecți.

Un consum mai mare de fructoză (principalul îndulcitor din sucuri obișnuite, punch-uri de fructe și băuturi sportive) a fost constant asociat cu o incidență mai mare a cancerului. (iStock)

Cercetarea a fost observațională, ceea ce înseamnă că a putut demonstra doar corelație și nu cauzalitate directă.

Participanții au fost predominant profesioniști din domeniul sănătății albi, ceea ce înseamnă că rezultatele trebuie confirmate în diverse populații, a recunoscut echipa.

„Studiul nu poate dovedi cu adevărat cauza și efectul”, a spus Chan. „Ceea ce am observat a fost o asociere. Cu siguranță trebuie să facem mai multe cercetări pentru a înțelege dacă această asociere dintre băuturile îndulcite cu zahăr și cancerul la stomac este cu adevărat cauzală.”

Studiul a fost publicat în revista Gastro Hep Advances.