Sosirile turiștilor în structurile de primire turistică din România au crescut cu 9% în august 2026 față de aceeași lună a anului trecut, în timp ce numărul înnoptărilor a avansat cu 10,2%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). În total, unitățile de cazare, inclusiv apartamentele și camerele de închiriat, au înregistrat peste 2,26 milioane de sosiri și 5,64 milioane de înnoptări.

Datele INS indică o evoluție mai modestă la nivelul primelor opt luni ale anului. În perioada ianuarie-august 2026, numărul sosirilor a ajuns la 9,75 milioane, cu 0,7% peste nivelul din aceeași perioadă din 2025, în timp ce înnoptările au crescut cu numai 0,1%, până la 21,18 milioane. Cele mai căutate destinații au fost județul Constanța, municipiul București și județul Brașov.

Piața turistică din luna august a fost dominată în continuare de turiștii români. Aceștia au reprezentat 84,8% din totalul sosirilor în structurile de cazare, în timp ce turiștii străini au avut o pondere de 15,2%.

În cazul înnoptărilor, diferența a fost și mai pronunțată. Turiștii români au generat 87,9% din total, iar vizitatorii străini 12,1%.

Durata medie a șederii în august a fost de 2,6 zile pentru turiștii români și de două zile pentru cei străini, potrivit INS.

Creșterea numărului de turiști s-a reflectat și în gradul de utilizare a capacității de cazare. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a ajuns în august la 45,2%, pe ansamblul structurilor de cazare turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat.

Comparativ cu august 2025, indicatorul a crescut cu 1,5 puncte procentuale.

Situația este însă diferită atunci când sunt analizate primele opt luni ale anului. În perioada ianuarie-august, indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost de 29,3%, cu 1,6 puncte procentuale mai mic decât în perioada similară din 2025.

Constanța a rămas principala destinație turistică din România în primele opt luni ale anului. Județul a înregistrat 1,86 milioane de sosiri și 5,75 milioane de înnoptări.

Pe locul al doilea s-a situat municipiul București, cu 1,26 milioane de sosiri și 2,59 milioane de înnoptări. Brașovul a completat podiumul, cu 878.300 de sosiri și 1,68 milioane de înnoptări.

Diferențele dintre destinații reflectă atât profilul turistic diferit al acestora, cât și durata sejururilor. Constanța beneficiază în special de sezonul estival, în timp ce Bucureștiul are un flux important de turiști inclusiv în afara perioadelor tradiționale de vacanță.

În ceea ce privește turismul internațional, cei mai mulți turiști străini cazați în structurile de primire turistică din România în perioada ianuarie-august 2026 au provenit din Germania, Italia și Statele Unite.

Germania a ocupat primul loc, cu 181.400 de sosiri, urmată de Italia, cu 148.300 de sosiri, și Statele Unite, cu 122.400 de sosiri.

Turiștii străini au reprezentat 19% din totalul sosirilor înregistrate în primele opt luni și 18% din totalul înnoptărilor.

Datele statistice arată o diferență importantă între evoluția din luna august și rezultatul cumulat de la începutul anului. Creșterea de 9% a sosirilor și de 10,2% a înnoptărilor în august a contribuit la îmbunătățirea bilanțului anual, însă avansul cumulat după opt luni rămâne redus: 0,7% la sosiri și 0,1% la înnoptări.

Prin urmare, sezonul turistic de vară a avut o evoluție mai bună decât cea înregistrată pe ansamblul primelor opt luni din 2026. În același timp, scăderea gradului de utilizare netă a locurilor de cazare în perioada ianuarie-august arată că majorarea numărului de turiști nu s-a tradus într-o creștere similară a gradului de ocupare la nivelul întregii perioade