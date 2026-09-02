Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl Mihai Daraban, l-a primit la sediul instituției pe E.S. dl Javier Enrique Caraballo Salazar, Ambasadorul Republicii Panama în România. Discuțiile s-au concentrat pe deschiderea pieței românești pentru destinația Panama și pe identificarea unui calendar comun de acțiuni în domeniul turismului, precum și colaborarea în ceea ce privește serviciile în domeniul naval.

Președintele CCIR, dl Mihai Daraban, a subliniat că destinațiile din America Latină lipsesc, în prezent, din oferta curentă a agențiilor de turism din România și că valorificarea conexiunii aeriene existente între Istanbul și Ciudad de Panamá reprezintă cel mai rapid instrument de corectare a acestei situații.

„Turismul către America Latină este, pentru România, o piață încă nedeschisă. Nu este o problemă de cerere, ci de ofertă: agențiile noastre nu promovează Panama, Ecuadorul, Columbia sau Peru, iar agențiile din aceste țări nu vin către noi. Avem însă un avantaj pe care trebuie să îl folosim – zborul direct dintre Istanbul și Ciudad de Panamá, la mai puțin de o oră de zbor de București.

Pe acest canal se pot construi pachete complete, cu transport, cazare, circuit și transferuri incluse, iar târgul de turism de la Romexpo, din 19–22 noiembrie, este locul unde această discuție trebuie purtată direct cu agențiile”, a declarat Mihai Daraban, Președintele CCIR.

Ambasadorul Republicii Panama a prezentat instrumentele de sprijin puse la dispoziție de statul panamez pentru promovarea destinației. „Panama oferă vizitatorului o gamă completă de experiențe – litoral, biodiversitate, patrimoniu și un sector de servicii dezvoltat – într-o țară care este, potrivit studiilor de specialitate, cea mai sigură din regiune.

Programele noastre de sprijin sunt construite pentru agențiile mici, cele care pot testa o destinație nouă fără riscuri, iar asigurarea medicală acordată fiecărui turist elimină una dintre principalele rețineri ale călătorului pe distanțe lungi. Suntem pregătiți să organizăm călătorii de familiarizare pentru reprezentanții agențiilor din România”, a declarat E.S. dl Javier Enrique Caraballo Salazar, Ambasadorul Republicii Panama în România.

Dialogul privind serviciile în domeniul naval a reliefat oportunități de colaborare și pe acest sector de activitate, România putând oferi expertiză în ceea ce privește inspecțiile navelor utilizînd docuri flotante.

Discuțiile au vizat, de asemenea, și cadrul mai larg al relației economice bilaterale. În România sunt înregistrate, în prezent, 72 de societăți cu participare de capital panamez, cu un capital social subscris cumulat de aproximativ 5 milioane de euro. Întrevederea continuă seria de contacte inițiată prin misiunea economică organizată de CCIR la Ciudad de Panamá la începutul anului 2025, la care a participat o delegație de aproximativ 30 de reprezentanți ai mediului de afaceri românesc.