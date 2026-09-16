Ministerul Sănătății va redistribui 98 de milioane de lei în luna octombrie pentru plata salariilor și a materialelor necesare unităților de primiri urgențe și serviciilor de ambulanță. O parte dintre bani vor fi luați de la patru programe de sănătate care, potrivit ministerului, nu vor mai avea finanțare în luna decembrie.

Problemele de finanțare din Sănătate determină Ministerul să mute bani între diferite capitole bugetare pentru a acoperi cheltuielile urgente ale UPU și serviciilor județene de ambulanță.

Necesarul suplimentar calculat pentru luna octombrie ajunge la 98 de milioane de lei, bani care trebuie să acopere atât salariile personalului, cât și materialele sanitare și celelalte cheltuieli necesare funcționării serviciilor de urgență.

Din totalul necesar pentru luna octombrie, 36 de milioane de lei sunt destinați salariilor angajaților din unitățile de primiri urgențe ale spitalelor aflate în subordinea Ministerului Sănătății. Alte 20 de milioane de lei sunt necesare pentru materialele sanitare și celelalte cheltuieli ale acestor UPU.

Pentru unitățile de primiri urgențe din spitalele administrate de autoritățile locale este nevoie de încă 30 de milioane de lei pentru materiale, în timp ce serviciile județene de ambulanță au nevoie de 12 milioane de lei.

Ministerul Sănătății anunță că 56 de milioane de lei vor fi redistribuiți de la programele HIV/SIDA, Securitatea transfuzională, Sănătatea mamei și copilului și Acțiunile Prioritare. Potrivit ministerului, aceste programe nu vor mai dispune de finanțare în luna decembrie.

Alte 42 de milioane de lei vor proveni din fondurile prevăzute pentru medicii rezidenți din spitalele aflate în subordinea autorităților locale. Suma va fi direcționată către serviciile de ambulanță și unitățile de primiri urgențe.

Ministrul Sănătății, Cseke Attila, spune că redistribuirea banilor permite acoperirea necesarului imediat, însă nu rezolvă problema finanțării pe termen mai lung.

„Este o soluție de avarie, care ne permite să asigurăm funcționarea sistemului în luna octombrie, dar nu rezolvă problema structurală. Când relocăm bani dintr-o zonă pentru o nevoie urgentă, apare un nou necesar de finanțare. Problema nu dispare, ci se mută. De aceea, avem nevoie de decizii bugetare și de o soluție sustenabilă pentru întregul sistem.”, a declarat Cseke Attila

Ministerul Sănătății estimează că, până la sfârșitul anului, necesarul de finanțare pentru programele naționale și celelalte cheltuieli ajunge la aproximativ 980 de milioane de lei. Cseke Attila a afirmat că o parte importantă a acestei sume ar fi putut fi acoperită prin Fondul de rezervă dacă Executivul ar fi avut puteri depline.

„Dacă am fi avut un Guvern cu puteri depline, această nevoie putea fi astăzi semnificativ mai mică. Am fi putut debloca 10% din Fondul de rezervă, adică aproximativ 500 de milioane de lei, și am fi avut la dispoziție resurse concrete pentru a interveni acolo unde este nevoie”, a mai spus Cseke Attila.

Ministrul Sănătății a spus că există fondurile necesare pentru continuarea serviciilor medicale și a intervențiilor chirurgicale la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „CC Iliescu”.

Informația vine în urma discuției purtate cu managerul unității sanitare, în contextul problemelor de finanțare semnalate în ultimele zile.

Ministerul Sănătății susține că urmărește situația financiară din sistem și că analizează în continuare variante pentru asigurarea banilor necesari până la sfârșitul anului.

Problemele de finanțare din Sănătate au fost semnalate și de fostul ministru social-democrat Alexandru Rogobete. Acesta a avertizat că lipsa materialelor din secțiile de urgență poate pune în pericol pacienții și a cerut suplimentarea fondurilor pentru serviciile medicale de urgență.