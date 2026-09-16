Firmele românești au înregistrat venituri mai mari în ultimii ani, însă situația financiară a companiei mediane s-a deteriorat pe mai multe fronturi. Rezerva de numerar a scăzut puternic, termenele de încasare s-au prelungit, iar gradul de capitalizare s-a redus, potrivit „Barometrului economiei mici 2026”, realizat de FGO în colaborare cu SMARTreports, powered by BRIDGE-to-INFORMATION.

În 2021, compania mediană avea suficient numerar pentru aproximativ 57,5 zile de activitate. Patru ani mai târziu, rezerva ajunsese la numai 36,3 zile, o reducere de aproximativ 37%.

Și valoarea banilor disponibili în casă și în conturile bancare a scăzut, de la 41.094 de lei în 2021 la 29.396 de lei în 2025. În termeni nominali, declinul este de 28,5%.

În același timp, firmele așteaptă mai mult până își încasează facturile. Termenul median de recuperare a creanțelor a crescut de la 36,2 zile în 2021 la 48,5 zile în 2025, cea mai mare valoare din perioada analizată.

Cifra de afaceri totală a companiilor active a ajuns la 2.811,9 miliarde de lei în 2025, față de 1.972,6 miliarde de lei în 2021, ceea ce înseamnă un avans nominal de 42,6%.

La nivelul firmei mediane, însă, profitul net a coborât de la 34.119 lei la 24.009 lei, o scădere de 29,6%. Totodată, aproape 26% dintre firmele analizate au înregistrat pierderi în 2025.

Lichiditatea curentă a companiei mediane s-a redus de la 1,72 în 2021 la 1,25 în 2025. În aceeași perioadă, datoriile mediane au crescut de la 82.274 la 113.824 lei.

Capitalurile proprii au ajuns să reprezinte 41,82% din active, față de 55,64% în 2021. Ponderea firmelor cu capitaluri proprii negative a crescut, de asemenea, de la 20,27% la 22,5%.

Datele arată astfel o diferență importantă între creșterea nominală a veniturilor și rezistența financiară. Companiile facturează mai mult, dar firma mediană păstrează mai puțin numerar, așteaptă mai mult pentru încasări și se bazează într-o măsură mai mare pe datorii.

Analiza nu indică o criză generalizată, iar rezultatele diferă în funcție de dimensiunea și domeniul companiei. Totuși, indicatorii arată o reducere a marjei de siguranță financiară față de anii 2021-2022.