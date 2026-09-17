Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că șeful statului l-a întrebat dacă formațiunea ar putea susține un guvern tehnocrat și un premier tehnocrat.

Liderul UDMR a precizat că nu s-a discutat însă despre numele viitorului prim-ministru și nici despre momentul în care președintele va face desemnarea.

Kelemen Hunor a transmis că UDMR este preocupată în primul rând de formarea unui Guvern stabil, cu puteri depline, considerând că timpul pentru prelungirea crizei politice este limitat.

„Alegerile anticipate rămân în continuare o soluție constituțională, legală, democratică, dar nu asta trebuie să fie prima opțiune. Nici nu e bine dacă următorul premier nu reușește să adune majoritate și depune mandatul. Preocuparea noastră este să dăm un guvern stabil, cu drepturi depline, fiindcă suntem în a doua parte a lunii septembrie și nu mai e de așteptat”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a explicat că, în cadrul discuțiilor cu Nicușor Dan, a fost analizată și posibilitatea unui Executiv format din specialiști, cu experiență în administrația publică. El a subliniat însă că un astfel de guvern nu poate funcționa fără sprijin parlamentar.

„Am spus că e una dintre posibilități dacă vrem să avem un guvern format din specialiști, oameni care știu administrație, care au experiența necesară și au în ministerele respective autoritatea necesară de a gestiona acele ministere”, a afirmat Kelemen Hunor.

În opinia sa, indiferent dacă viitorul Executiv va fi unul politic sau tehnocrat, premierul desemnat trebuie să aibă capacitatea de a negocia și de a dialoga cu partidele din Parlament. Liderul UDMR a atras atenția că un Guvern fără o majoritate parlamentară ar întâmpina dificultăți inclusiv în adoptarea bugetului.

„Depinde de premier și depinde de miniștrii tehnocrați”, a răspuns Kelemen Hunor atunci când a fost întrebat dacă UDMR ar putea susține un asemenea Executiv.

Președintele UDMR a precizat că în timpul întâlnirii nu a fost analizat concret niciun nume pentru funcția de prim-ministru.

„Nu am intrat în niciun detaliu legat de numele premierului. Nu m-am autopropus pentru funcția de premier, nici colegii nu m-au propus. E liberă poziția de prim-ministru”, a spus Kelemen Hunor.

UDMR și-a menținut anterior susținerea pentru Siegfried Mureșan, propunerea comună a PNL, USR și UDMR. PSD îl susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.

Kelemen Hunor a remarcat că există acum o presiune mai mare pentru găsirea unei soluții politice, explicând că această deschidere este determinată în principal de trecerea timpului.

„Poate că da, dar nu că au oamenii au devenit mai înțelepți. E presiunea timpului”, a declarat liderul UDMR.

În ceea ce privește alegerile anticipate, Kelemen Hunor le consideră în continuare o variantă prevăzută de cadrul constituțional, însă insistă că acestea nu ar trebui să reprezinte primul pas pentru ieșirea din criză. Prioritatea UDMR rămâne instalarea unui Guvern care să dispună de suficiente voturi în Parlament pentru a funcționa cu puteri depline.